Google bloque RCS sur les smartphones Android rootés

Google s’est appuyé sur RCS comme norme pour l’échange de messages. Il offre tout ce dont le géant de la recherche a besoin en termes de fonctionnalités et de sécurité. Quelque chose de moins courant se produit actuellement. Apparemment, Google bloque RCS sur tous les smartphones Android rootés.

Malgré tous ses efforts pour étendre RCS, on s’attend à ce que Google tente d’élargir cette proposition. Elle l’a déjà dans son application de messagerie et a travaillé avec ses fabricants pour assurer sa présence dans d’autres applications et sur de nombreux smartphones, afin de devenir un standard.

Ce qui est rapporté ne semble donc pas logique. Plusieurs utilisateurs indiquent que RCS a cessé de fonctionner sur leurs smartphones Android. La seule particularité de ceux-ci est que l’équipement est rooté.

Plus précisément, les utilisateurs ne peuvent pas envoyer ou recevoir de messages RCS. Un numéro de téléphone peut réussir la vérification, mais la fonctionnalité RCS ne fonctionne pas réellement. Un autre exemple est que les messages disparaissent après avoir appuyé sur le bouton d’envoi.

Google a confirmé que certains de ces smartphones ne peuvent pas utiliser RCS. Pour justifier cela, il a cité la nécessité de prévenir le spam et les abus en veillant à ce que les appareils soient conformes aux « mesures opérationnelles » de la norme RCS.

Les utilisateurs concernés ont découvert que les SMs/MMS continuent de fonctionner sur les appareils rootés. Ceux qui ont déverrouillé le bootloader, nécessaire pour installer une ROM personnalisée, se trouvent dans la même situation. Google a souligné la disponibilité continue des SMs comme alternative lorsque le RCS n’est pas disponible.

Pour beaucoup, bloquer les principales fonctionnalités de communication sur un appareil Android est une situation aux conséquences énormes. Dans le même temps, la prévention du spam est une préoccupation valable pour Google, mais il existe certainement d’autres moyens, moins efficaces, de protéger les utilisateurs de RCS, qui ne compromettent pas la personnalisation d’Android. Bien entendu, Google doit mieux communiquer ces situations aux utilisateurs.