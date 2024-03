Le Throttle Blaster alimenté par Raspberry Pi Pico donne vie aux jeux classiques sur les systèmes modernes

Remise en contexte: Raspberry Pi Pico est devenue une carte microcontrôleur très populaire au cours des quelques années qui ont suivi son introduction et son utilisation pour presque tous les types de projets imaginables, y compris la base d’une expérience hardware qui ajoute du punch à de très vieux PC.

Quelque part, un joueur en possession d’un PC vintage veut jouer à Monkey Island. C’est un jeu connu pour avoir des problèmes d’initialisation sur des systèmes plus rapides, et bien sûr, il ne démarre pas à pleine vitesse. Mais un redémarrage plus tard, au cours duquel la vitesse est réduite et le jeu fonctionne très bien.

Comment est-ce arrivé? Utilisation d’un appareil appelé Throttle Blaster, un projet hardware basé sur le Raspberry Pi Pico qui permet de ralentir un vieux PC avec une granularité très fine. La chaîne YouTube Scrap Computing a montré son fonctionnement dans une vidéo dans laquelle deux systèmes, un Pentium III et un Athlon XP, ont été réduits à des niveaux de performances plus lents que ceux du PC IBM d’origine.

Lors d’une démonstration, le son a été ralenti dans le jeu Duke Nukem 3D. Dans une autre démo utilisant Monkey Island comme exemple, Scrap Computing a réduit la vitesse à zéro, bloquant complètement le processeur.

L’appareil rappelle les années 1980, lorsque de nombreux jeux étaient codés pour les microprocesseurs Intel 8086 et 8088 et reposaient sur la vitesse de fréquence du processeur pour le timing, mais les jeux se déroulaient à un rythme beaucoup plus rapide que nécessaire lorsqu’ils étaient joués sur les processeurs suivants. Entrez le bouton Turbo qui permettait aux utilisateurs de basculer entre la vitesse de fréquence par défaut d’un processeur et un mode dans lequel la vitesse de fréquence du processeur correspondait à la vitesse de fréquence d’origine de 4,77 MHz des 8086 et 8088.

Le bouton turbo a disparu lorsque le logiciel a cessé de lier le temps à la vitesse de la fréquence, mais il est maintenant réinventé par Throttle Blaster. Selon Scrap Computing, il prend en charge presque tous les systèmes et processeurs vintage, et son fonctionnement est simple : il envoie un signal d’arrêt au processeur à haute fréquence, ce qui le ralentit.

Le hardware se compose d’un Raspberry Pi Pico, d’un potentiomètre pour sélectionner la vitesse du processeur et d’un affichage 7 segments en option basé sur TM1637 ou des puces de driver similaires et d’un transistor qui abaisse la broche STPCLK# du processeur.

Tout ce que vous avez à faire est de connecter la broche STPCLK# au CPU, ce qui peut être fait de deux manières : en soudant un câble à la broche du socket à l’arrière de la carte mère ou en prenant un fil très fin et en l’insérant dans le connecteur. trou de socket avec le processeur. Mais soyez prudent si vous utilisez cette méthode car cela pourrait endommager la prise.

Scrap Computing annonce qu’il publiera bientôt les schémas et les sources du projet Throttle Blaster. Les débuts de Throttle Blaster sont le moment idéal pour rendre hommage au Raspberry Pi Pico. Introduit en 2021, il s’agissait du premier produit de classe microcontrôleur de la Fondation Raspberry Pi, doté du microcontrôleur RP2040 de Raspberry Pi. Depuis, il est devenu un tableau de développement très populaire.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :