Astuce : Installer Windows 11 sans compte Microsoft ? C’est le moyen le plus simple et le plus rapide

En début de semaine, Elon Musk a affiché son mécontentement en tentant d’installer Windows 11 sur un nouveau PC. Plus précisément, le problème était la nécessité d’utiliser un compte Microsoft, ce que je ne voulais pas. Parmi les nombreuses réponses qu’il a reçues, cependant, l’une montre le moyen le plus simple et le plus rapide d’installer Windows 11 sans compte Microsoft. Découvrez à quoi ça ressemble !

Un coup de pouce pour Windows 11 d’Elon Musk

Les mots d’Elon Musk à propos de Microsoft et de Windows 11 étaient tout sauf gentils. En essayant d’installer le système d’exploitation sur votre nouveau PC, vous vous êtes retrouvé confronté à la nécessité d’indiquer ou de créer un compte Microsoft. Comme beaucoup d’autres utilisateurs, vous ne souhaitez pas faire cela et optez pour un compte local.

Les plus grandes préoccupations d’Elon Musk concernent ses données d’utilisation et la manière dont Microsoft les utilisera. En même temps, elle ne comprend pas cette obligation qui pousse les utilisateurs à dépendre constamment de l’accès à Internet.

Parmi les nombreuses solutions présentées, toutes pour empêcher l’utilisation d’un compte Microsoft, une s’est immédiatement démarquée. C’est probablement le plus simple et le plus rapide, sans avoir à utiliser de commandes ou d’alternatives comme désactiver l’accès à Internet.

Comment avoir un compte local sur le système Microsoft

Comme le révèle la réponse d’Elon Musk, tout implique d’utiliser un compte banni et universel. Les données à saisir dans la case d’authentification du compte sont l’email « example@example.com » et le mot de passe « asdf ».

Lors de la saisie de ces données, Windows 11 se rend compte qu’il s’agit d’un compte non autorisé et donne rapidement la possibilité à l’utilisateur d’utiliser un compte local. Les étapes suivantes sont connues et se terminent avec Windows 11 installé et prêt à être utilisé, sans recourir à un compte Microsoft.

Nous ne savons pas quelles démarches ou mesures Elon Musk a fini par prendre, mais il a certainement déjà en sa possession les informations nécessaires. Les meilleures façons d’accéder à Windows 11 sans avoir à utiliser ou créer un compte Microsoft ont été proposées, optant ainsi pour un compte local, plus simple à gérer.