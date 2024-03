La nouvelle application des revendeurs : comment ils recueillent les commandes et livrent la drogue à domicile

A Rome, les forces de l’ordre ont arrêté une fille qui transportait 28 grammes de marijuana et 35 grammes de haschisch. Après avoir analysé son smartphone, ils ont découvert Session, une application de messagerie instantanée cryptée de bout en bout.

C’est comme commander une pizza sur Glovo. Vous ouvrez l’application, sélectionnez le produit, payez et il est livré à domicile. Vous pouvez choisir entre de la marijuana, du haschisch, de la cocaïne, des hallucinogènes. La liste est longue, les trafiquants décrivent les drogues en utilisant des mots codés, des emoji, des codes QR et des messages éphémères, et ils s’entendent avec les clients en utilisant des applications de messagerie cryptées. Ensuite, il y a les livreurs, le dernier maillon de la vente de drogue intelligente. Et si grâce aux systèmes de bout en bout, il est difficile de remonter à l’esprit de l’opération, il est assez simple de intercepter ceux qui livrent la drogue à domicile. Le dernier cas remonte à une semaine. A Rome, les forces de l’ordre ont arrêté une fille qui transportait 28 grammes de marijuana et 35 grammes de haschisch. En analysant son téléphone portable, ils ont reconstitué le trafic de livraisons et découvert une nouvelle application, Session.

L’application de messagerie est en réalité née en 2020, mais ces derniers temps elle est devenue une ressource précieuse pour les trafics illégaux. En réalité, déjà en mars 2023, toujours à Rome, les forces de l’ordre ont arrêté un groupe de trafiquants qui utilisait Session pour vendre des substances stupéfiantes. Pendant des années, Telegram a été un port sûr pour trafiquer des substances illégales, il suffit d’utiliser des mots codés pour accéder aux catalogues des trafiquants. Actuellement, les applications avec Session sont de plus en plus utilisées car elles parviennent à mieux garantir l’anonymat et la confidentialité des utilisateurs.

Comment fonctionne Session

Session est une application de messagerie instantanée cryptée de bout en bout, qui protège la vie privée grâce à un réseau décentralisé basé sur le routage en oignon. Il s’agit d’une technique permettant de maintenir les communications anonymes, les messages sont encapsulés dans des « couches », d’où la référence à l’oignon, et les données cryptées sont transmises à travers une série de nœuds appelés routeurs en oignon. L’expéditeur reste donc anonyme car chaque intermédiaire ne connaît que la position du nœud immédiatement précédent et celui immédiatement suivant.

Dans la description sur Google Play, il est écrit : « L’application Session est un messager privé qui offre la confidentialité, l’anonymat et la sécurité. Grâce au chiffrement de bout en bout, aucun numéro de téléphone ne peut être enregistré, Session est un messager qui garde vos messages vraiment privés et sécurisés. Il utilise un puissant réseau décentralisé de serveurs pour acheminer vos messages, rendant impossible pour quiconque de prendre ou de vendre vos données. Et grâce aux protocoles de routage privé de Session, vos messages sont complètement anonymes. Personne ne sait jamais à qui vous parlez, ce que vous dites et même votre adresse IP. »

Ce n’est pas la première fois

La vente de drogue en ligne était limitée pendant des années au dark web, maintenant grâce aux systèmes de chiffrement, il est possible d’utiliser des chats simples. Le phénomène a augmenté pendant la pandémie et s’est consolidé, créant un réseau organisé d’échanges illégaux. De plus en plus de personnes ont décidé de faire appel à des services de livraison pour vendre et acheter de la drogue. Et en réalité, ce cas n’est pas isolé.

En mars 2023, une discussion sur Session pour l’achat et la vente de substances stupéfiantes a été découverte à Ponte Milvio. En octobre, l’enquête Smart Delivery du procureur de Palmi a identifié un système qui gérait la vente de cocaïne, de marijuana et de crack à domicile. Les carabiniers de Gioia Tauro ont frappé plusieurs groupes criminels qui opéraient également à Rosarno, Polistena et dans d’autres régions.