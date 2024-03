WhatsApp prépare l’intégration avec d’autres services de messagerie mais met en garde contre les dangers

WhatsApp prépare l’un des plus grands changements jamais réalisés pour son service. On parle d’intégration avec d’autres services de messagerie, ce que requiert la désormais célèbre DMA (Digital Markets Law) et qui devra être appliquée d’ici le 6 mars. La nouvelle est maintenant que cette option est presque prête, mais WhatsApp semble vouloir ne pas l’utiliser et met en garde contre les dangers.

L’intégration avec les services de messagerie arrive

Ayant été identifiée comme application Gatekeeper par l’Union européenne, WhatsApp doit s’adapter aux règles créées par l’Union européenne. L’un des points les plus pertinents de cette nouvelle obligation est d’ouvrir ce service Meta à d’autres acteurs déjà présents sur le marché.

Ce travail d’adaptation avait déjà été constaté à certains moments, toujours dans le but de préparer le changement. Les premières interfaces ont été vues, avec des modifications pour permettre l’intégration tant attendue avec d’autres services de messagerie.

La dernière version test de WhatsApp, disponible dans le programme bêta de cette application, a montré quelque chose de nouveau. Ce service permet déjà à certains utilisateurs de voir le message qui annoncera l’accès à d’autres services de messagerie. De plus, il comporte une partie importante, où les dangers et les problèmes potentiels sont présentés aux utilisateurs.

DMA oblige WhatsApp mais cela comporte des dangers

C’est un point important et tente de montrer que les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes s’ils utilisent cette intégration. Puisqu’ils se connecteront à des services que WhatsApp ne contrôle pas, il n’est pas de leur responsabilité de garantir la sécurité des utilisateurs. Les points présentés pour étayer cette question sont ici :

Vous discutez avec quelqu’un en dehors de WhatsApp. Les applications tierces utilisent un autre type de chiffrement de bout en bout.

Le spam et les abus peuvent être plus fréquents dans les conversations sur des services tiers.

Les applications tierces ont leurs propres directives et peuvent gérer les données utilisateur différemment.

Il est également indiqué en très petits caractères que des chats tiers sont proposés aux utilisateurs en Europe, comme l’exigent les nouvelles règles DMA. Bien entendu, tout est entre les mains des utilisateurs, qui peuvent ensuite activer ou non cette fonctionnalité. Il est prévu que cette nouvelle fonctionnalité soit prête à être utilisée d’ici le 6 mars, mais pas complètement.