Il n’y a aucun doute sur les avantages que la technologie incluse dans l’Apple Watch (ainsi que dans d’autres appareils haut de gamme de ce segment) apporte à la vie des utilisateurs. C’est bien plus qu’une simple montre dotée de fonctionnalités similaires à celles d’un ordinateur. C’est un peu comme si nous examinions numériquement nos signes vitaux et si quelque chose ne va pas avec notre cœur, notre respiration, notre façon d’être, l’alarme réveille notre inquiétude. Cela a sauvé des vies, comme on peut le voir dans ces vidéos partagées par Apple.

La santé numérique toujours sous surveillance

Apple Australie sur YouTube a publié deux nouvelles publicités pour l’Apple Watch qui présentent les fonctionnalités de santé et de sécurité de l’appareil. Les deux histoires sont des récits d’expériences réelles vécues par des clients de montres intelligentes.

Le premier est exclusivement australien, puisque Bruce, un utilisateur d’Apple Watch, raconte l’histoire d’un kangourou qui l’a fait tomber de son vélo. La détection de chute de l’appareil est venue à son secours lorsqu’il a appelé les services d’urgence et averti son contact d’urgence alors qu’il était inconscient.

L’endroit suivant est du point de vue d’une mère. Sa fille Lexi a reçu des notifications de faible fréquence cardiaque de son Apple Watch, résultat d’un bloc cardiaque complet.

Tout cela, avec les particularités nécessaires présentées dans ces vidéos aux antipodes, peut arriver à n’importe lequel des utilisateurs. En réalité, NETCOST a montré tout le potentiel de cet équipement, à la fois dans des témoignages réels qui ont vu leur vie aidée par ce gadget, et avec des guides qui permettent à l’Apple Watch d’être alerte au poignet de chaque utilisateur.

La gamme actuelle d’Apple comprend les Apple Watch Series 9, Ultra 2 et SE 2. Apprenez-en davantage sur les fonctionnalités de santé et de sécurité de l’Apple Watch ici.