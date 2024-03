Le Galaxy Ring incitera-t-il les utilisateurs iOS à passer à Android ?

Le Galaxy Ring atteindra bientôt les doigts des utilisateurs et la curiosité pour les détails augmente. L’un des doutes réside dans la compatibilité et si (l’absence) pourrait inciter les utilisateurs d’iPhone à passer à Samsung.

On sait peu de choses sur l’anneau intelligent d’Apple. Cependant, nous avons déjà vu la proposition de Samsung en direct et attendons maintenant qu’elle soit officiellement présentée – elle est attendue au cours de l’été, lorsque les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 arriveront, ou avant.

Lors du MWC – Mobile World Congress, à Barcelone, Samsung levait le voile sur certains détails, comme l’autonomie de la batterie, les dimensions et les poids.

Par ailleurs, le vice-président et chef du département de santé numérique, Hon Pak, a donné des détails sur la compatibilité, ce qui pourrait ne pas plaire aux utilisateurs d’iPhone « plus libéraux ».

Samsung a expliqué que le Galaxy Ring peut être utilisé avec une Galaxy Watch, afin de se compléter, en combinant les données et en fournissant des résultats plus complets.

Concernant les smartphones, la marque a indiqué que les appareils Galaxy prendraient en charge l’anneau et a révélé qu’elle travaillait « pour garantir » que les utilisateurs d’autres appareils Android puissent également utiliser le Galaxy Ring.

Hon Pak a révélé qu’il espère que ses produits seront si perturbateurs qu’ils motiveront certaines personnes à passer d’autres marques à Samsung.

Nous reconnaissons le défi iOS/Android et espérons en fin de compte que nos appareils seront d’un tel calibre que les personnes seront prêts à changer.

En tout cas, rien n’est encore très clair.