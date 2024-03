Ce glacier s’est fissuré à une vitesse monstrueuse: la crevasse de 10 km s’est ouverte à 130 km/h

Sur le glacier Pine Island, en Antarctique, une crevasse s’est ouverte à une vitesse effrayante, environ 35 mètres par seconde, comme une voiture qui file sur l’autoroute à la limite autorisée. La découverte a été faite en analysant des images satellite et des données sismiques.

Crédit : Olinger et al./AGU Advances

Sur un glacier antarctique, une énorme crevasse s’est formée à une vitesse effrayante, s’étendant sur plus de 10 kilomètres en seulement 5 minutes et demie. Selon les calculs des scientifiques, cette « crevasse » en formation s’est déplacée à plus de 128 kilomètres par heure, soit 35 mètres par seconde. Imaginez une voiture qui roule à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute et vous aurez une idée de la rapidité de ce phénomène, le plus rapide jamais enregistré de ce genre par les chercheurs. Étant donné que la fonte des glaciers est l’une des conséquences les plus dramatiques du changement climatique – principalement parce qu’elle entraîne une élévation du niveau de la mer – et que nous ne savons pas exactement combien de glaciers disparaîtront dans les prochaines décennies, connaître en détail leur comportement et leur formation des icebergs peut nous fournir des données plus précises sur ce qui nous attend dans un avenir proche.

C’est une équipe de recherche américaine composée de scientifiques du Département des sciences de la Terre et planétaires de l’Université de Harvard et du Département des sciences de la Terre et de l’espace de l’Université de Washington qui a découvert et mesuré la fissure la plus rapide dans un glacier antarctique. Les chercheurs, dirigés par le docteur Stephanie Olinger, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé des images satellite et des données sismiques collectées en 2012 sur le glacier Pine Island, l’une des plus grandes et des plus importantes plateformes de glace du continent antarctique. Il suffit de savoir qu’il s’étend sur plus de 250 kilomètres (le long de la côte ouest) et contribue à lui seul au quart de la masse totale de glace perdue en Antarctique. En d’autres termes, il est l’un des principaux moteurs de l’élévation du niveau de la mer, en raison de sa fonte catalysée par les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz à effet de serre. Une caractéristique de la calotte glaciaire antarctique réside justement dans la présence de ces immenses plateformes de glace, qui se fissurent le long de lignes de fracture appelées rifts et donnent naissance à d’énormes icebergs. La fissure extrêmement rapide observée sur le glacier Pine Island a également donné naissance à un énorme iceberg. De la même plateforme, un géant de 267 kilomètres s’est détaché en 2017.

Illustration d’une fissure en formation sur une plateforme de glace. Crédit : Rob Soto

« C’est, à notre connaissance, l’événement de formation de fissure le plus rapide jamais observé. Cela montre qu’une plateforme de glace peut se fracturer dans certaines circonstances. Cela nous dit que nous devons être attentifs à ce type de comportement à l’avenir et nous informe sur la manière dont nous pourrions décrire ces fractures dans des modèles à grande échelle de la calotte glaciaire », a déclaré le docteur Olinger dans un communiqué de presse. Les chercheurs expliquent que la glace se comporte comme un solide à court terme, tandis qu’elle est plus similaire à un liquide visqueux à long terme. Ils ont donc commencé à étudier en détail la manière dont les fissures se forment sur les plateformes, se demandant si elles se comportaient de manière plus similaire au verre ou au Silly Putty, un jouet à base de polydiméthylsiloxane (PDMS) – un polymère de silicone – qui se présente comme une pâte molle, avec des caractéristiques physiques particulières. « Nos calculs pour cet événement montrent qu’il est beaucoup plus similaire à la rupture du verre », a expliqué Olinger.

Grâce aux simulations, les chercheurs ont également déterminé que l’eau de l’océan qui pénètre à l’intérieur des fissures joue un rôle fondamental dans la vitesse de propagation du rift. Il est intéressant de noter que, grâce aux données collectées par les stations sismiques, il a été déterminé que cette eau s’écoule à au moins 2 300 mètres cubes par seconde à l’intérieur de ces fissures, ce qui influe à son tour sur la vitesse de rupture. Ce sont toutes des informations précieuses qui aideront les chercheurs à comprendre comment se forment les grands icebergs et l’impact de la fonte des glaciers sur l’élévation du niveau de la mer, qui pourrait augmenter de plusieurs mètres à l’avenir. Les détails de la recherche « Ocean Coupling Limits Rupture Velocity of Fastest Observed Ice Shelf Rift Propagation Event » ont été publiés dans la revue scientifique AGU Advances.