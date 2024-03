L’origine de l’eau sur Terre semble avoir une explication : la découverte inattendue dans l’Espace

L’eau, sous forme de vapeur d’eau, a été trouvée dans le disque de poussière et de gaz entourant une jeune étoile, c’est-à-dire dans la même région où les planètes pourraient commencer à se former, soutenant l’hypothèse que notre planète aussi est née avec son eau.

Le vapeur d’eau, montré dans les tons de bleu, trouvé dans le disque protoplanétaire de HL Tauri, une jeune étoile similaire à notre Soleil / Crédit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Facchini et al. Nature Astronomy 2024

Une découverte inattendue pourrait éclairer l’origine de l’eau sur Terre : de nouvelles observations d’un disque de poussière et de gaz entourant une petite étoile située à 450 années-lumière de nous ont révélé la présence de grandes quantités de vapeur d’eau, à l’endroit exact où de petites planètes pourraient commencer à se former. Il s’agit de la première fois que les astronomes ont réussi à cartographier la distribution de l’eau dans un disque de formation planétaire autour d’une étoile, à une distance qui « inclut un espace vide où une planète pourrait potentiellement se former en ce moment » – déclare l’astronome italien Stefano Facchini de l’Université de Milan, en Italie, à la tête de l’équipe derrière cette découverte. « Je n’aurais jamais imaginé que nous pourrions non seulement détecter, mais aussi obtenir des images détaillées d’océans de vapeur d’eau dans cette région ».

L’observation a été rendue possible grâce à l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), un interféromètre astronomique composé de 66 radiotélescopes situé dans le désert de l’Atacama, au nord du Chili, comme détaillé dans un article de recherche récemment publié dans Nature Astronomy. « Observer l’eau avec un télescope terrestre n’est pas une tâche facile car la vapeur d’eau abondante dans l’atmosphère terrestre dégrade les signaux astronomiques » – soulignent les chercheurs. « Jusqu’à présent, ALMA est la seule structure capable de résoudre spatialement l’eau dans un disque froid de formation planétaire ».

La découverte qui peut mettre en lumière l’origine de l’eau sur Terre

D’où vient l’eau présente sur Terre ? Selon certaines études, une grande partie de l’eau de notre planète aurait été apportée par des comètes et des astéroïdes, tandis que d’autres recherches indiquent que la Terre est née avec son eau, sans aucune contribution venant des roches spatiales qui se sont écrasées sur notre planète. D’autres études estiment qu’il s’agit d’une combinaison de ces deux mécanismes. La récente découverte d’eau dans le disque de formation planétaire d’une jeune étoile semble soutenir l’idée que cette molécule essentielle à la vie était au moins en partie déjà présente au moment de la formation de la Terre, en constatant pour la première fois que la vapeur d’eau se trouve effectivement dans le disque protoplanétaire autour des jeunes étoiles.

En particulier, les chercheurs ont observé que dans le disque de HL Tauri, une étoile similaire à notre jeune Soleil mais qui a moins d’un million d’années et qui se trouve dans la constellation du Taureau, à 450 années-lumière de la Terre, l’eau est présente en quantités significatives dans la région interne du disque, à 17 unités astronomiques de l’étoile, où l’on prévoit que des planètes comme la Terre se forment. Cette région contient au moins 3,7 fois la quantité d’eau que l’on peut trouver dans tous les océans de notre planète.

Plus étonnant encore, il a été observé que l’eau est présente dans une fissure bien connue et proéminente du disque, suggérant qu’il y a de fortes chances que l’eau soit incorporée dans les éventuelles planètes qui pourraient se former dans cette région.

Une étude récente a également découvert que, avant la formation de la Terre, l’eau était abondante dans le Système Solaire : par conséquent, cette première cartographie de la distribution spatiale de l’eau dans le disque protoplanétaire de HL Tauri suggère que la Terre pourrait bien être née avec au moins un pourcentage élevé de son eau, bien qu’une partie ait pu être apportée ultérieurement par l’impact d’astéroïdes et de comètes. « Nos résultats montrent comment la présence d’eau peut influencer le développement d’un système planétaire » – déclare Facchini – « tout comme cela s’est produit il y a environ 4,5 milliards d’années dans notre Système Solaire ».