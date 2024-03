« Superman: Legacy » commence son tournage et change de nom

Le film est toujours prévu pour juillet 2025

Le nouveau vieux logo de Superman

Le 18 avril 1938, il y a déjà 86 ans, naissait la légende de Superman avec la bande dessinée intitulée Action Comics #1, une date que beaucoup de gens considèrent à tort comme l’anniversaire de leur héros préféré. Cependant, le personnage créé par Jerry Siegel (écrivain) et Joe Shuster (dessinateur) célèbre effectivement sa naissance entre les pages de l’une de ces bandes dessinées, et cette date est le 29 février, un jour que nous ne voyons que tous les quatre ans lors des années bissextiles.

Hier, précisément le 29 du mois le plus court de l’année, James Gunn a officiellement commencé le tournage du nouveau film de l’Homme d’Acier, qui marquera également le coup d’envoi de ce qui sera son nouvel Univers Cinématographique DC, avec Peter Safran. Après nous avoir présenté il y a quelques jours tous ses protagonistes, nous pensions que plus rien ne changerait dans Superman: Legacy, mais nous nous sommes trompés, comme le montre cette publication de son réalisateur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par James Gunn (@jamesgunn)

« Heureux d’annoncer le début de la photographie principale de SUPERMAN aujourd’hui, le 29 février, qui se trouve être par hasard l’anniversaire de Superman.

« Quand j’ai terminé le premier brouillon du scénario, j’ai appelé le film Superman: Legacy. Quand j’ai fermé le scénario final, il était clair que le titre était SUPERMAN. Rendez-vous en juillet 2025″.

Qui est qui dans Superman ?

Nous en savons de plus en plus sur ce qui est maintenant connu sous le nom de Superman, et pourtant il reste encore beaucoup de temps avant que nous puissions en profiter au cinéma. Jusqu’au 11 juillet 2025 (oui, vingt-cinq), nous ne pourrons pas voir un film dont le scénario est déjà entièrement terminé et qui aura comme protagoniste un David Corenswet (en haut à gauche) qui jouera le rôle de l’Homme d’Acier et qui aura pour partenaire une Rachel Brosnahan (en bas à droite) dans le rôle de Lois Lane. Les deux feront face (Superman plus que Lois, ou d’une manière différente), à deux des ennemis déjà confirmés du film : Angela Spica et Lex Luthor.

María Gabriel De Faría (en bas au centre gauche) jouera le rôle d’Angela Spica, connue sous le nom de The Engineer dans les bandes dessinées de The Authority, ainsi nommées précisément parce qu’elles sont la désignation choisie par ce groupe d’anti-héros qui aura également son propre film dans cet univers cinématographique DC. Et Nicholas Hoult (en haut au centre), un acteur qui nous montre depuis des années ce dont il est capable grâce à ses performances dans Le Choc des Titans, Tolkien ou X-Men: Le Commencement, et qui est actuellement en pleine ascension, incarnera Lex Luthor.

Quant au reste du casting, il comprend Nathan Fillion (au centre en bas) en tant que Guy Gardner/La Lanterne Verte, Isabela Merced (en bas au centre droit) dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi (à gauche) dans le rôle de Mister Terrific, Anthony Carrigan (en haut à droite, en jaune) dans le rôle de Metamorpho, Sara Sampaio (à gauche) dans le rôle d’Eve Teschmacher, l’assistante personnelle de Luthor, Terence Rosemore (en bleu au centre) dans le rôle d’Otis, le bras droit de Lex et Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen, l’ami inséparable de Clark Kent au Daily Planet.