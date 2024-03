Aspirateur robot EZVIZ RS2 : Le nettoyage automatique de votre maison avec une grande nouveauté surprise

Le tout nouvel aspirateur robot RS2 d’EZVIZ, promet une transformation de la routine du ménage domestique, en offrant un nettoyage automatique sur mesure adapté à chaque maison. Le RS2 se démarque par ses caractéristiques très intéressantes, qui comprennent de multiples fonctionnalités automatiques et des technologies de pointe pour une efficacité optimale et une commodité ultime. Découvrons ensemble ce tout nouvel aspirateur dans cet article.

Un aspirateur robot qui automatise tout… même la serpillère

Cet aspirateur robotique 2-en-1, le RS2, est non seulement un aspirateur, mais aussi une serpillère, combinant plusieurs technologies intelligentes, notamment l’installation et le détachement automatiques de la serpillère, l’autonettoyage des serpillères, le séchage à l’air, et la cartographie avancée.

La principale innovation de l’aspirateur RS2 par rapport à la concurrence réside dans sa capacité à retourner automatiquement à la station de chargement avant de débuter l’aspiration des tapis, permettant ainsi le détachement automatique de la serpillère. Ce processus élimine le besoin d’interventions manuelles, le tout en quelques secondes seulement.

Ce nouvel RS2 possède un grand réservoir d’eau propre de 150 ml intégré à l’aspirateur. Un réservoir d’eau propre de 5,5 L, ainsi qu’un réservoir d’eau sale de 5 L sont également présents sur la station d’accueil. Cette dernière peut d’ailleurs remplir automatiquement le réservoir d’eau de l’aspirateur, permettant ainsi un lavage avec une serpillière toujours propre et sans odeur.

Côté autonomie, une batterie intégrée de 5200 mAh qui permet une longue durée d’utilisation, garantissant une couverture complète de tous les recoins de votre maison, jusqu’à 300m2 avec une seule charge. Le RS2 peut se charger complètement en seulement 3 heures grâce à sa charge rapide de 50 W.

Modes de nettoyage flexibles

Avec sa puissante aspiration à 4000Pa, l’aspirateur RS2 offre quatre modes de nettoyage flexibles, permettant un nettoyage en profondeur adapté à chaque type de sol, notamment les tapis, qui ont toujours été un défi pour les aspirateurs robotiques.

Navigation et cartographie

Le RS2 utilise une technologie laser D-ToF et une caméra RVB pour créer une carte de votre maison. Vous pouvez ensuite utiliser cette carte et définir des tâches de nettoyage spécifiques pour chaque zone.

Même dans les grands espaces, le RS2 peut générer automatiquement des plans de nettoyage pour les différents étages.

Contrôle à distance et connectivité

Grâce à l’application EZVIZ, vous pouvez prédéfinir des programmes de nettoyage ou démarrer instantanément une session de ménage, même si vous n’êtes pas à la maison. De plus, vous pouvez localiser n’importe quelle zone sur la carte et vérifier les objets via la vue en direct.

Le RS2 offre également un contrôle mains libres avec des assistants vocaux tiers, vous permettant de commencer vos tâches de nettoyage simplement en disant « Hey Google » ou « Alexa ».

Sécurité et surveillance

Ajoutant une couche supplémentaire de sécurité, le RS2 est équipé d’une caméra 3K puissante, qui offre une surveillance et une tranquillité d’esprit additionnelles pour votre famille. Grâce à sa capacité à détecter les formes humaines et animales, le RS2 offre une protection où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin.

Le RS2 représente un bond en avant dans le domaine des aspirateurs robotiques, offrant une combinaison unique de fonctionnalités pour assurer un nettoyage en profondeur et une navigation facile dans toute la maison. En plus de tout cela, le RS2 fait preuve d’un grand respect pour la vie privée de ses utilisateurs, en sécurisant rigoureusement les données (chiffrements des données AES-128) et en restreignant l’accès à celles-ci.

Si vous êtes intéressé par ce tout nouveau aspirateur robot, vous êtes au bon moment, au bon endroit ! Un coupon de réduction de 150 € est actuellement disponible. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et ajouter le coupon NETCOSTRS2 dans le panier lors de la dernière étape d’achat amazon :

➡️ Voir l’offre sur l’aspirateur robot EZVIZ RS2 Ce code de réduction est valide jusqu’au 31 mars, si vous êtes intéressés, ne tardez pas.

En offrant une véritable automatisation du processus de nettoyage, le RS2 d’EZVIZ permet de libérer du temps précieux et d’éliminer les contraintes associées à l’entretien du domicile. Ces remarquables fonctionnalités, couplées à un design intuitif et une navigation facile, font du RS2 un ajout précieux à toute maison. L’avenir du nettoyage domestique est ici, et il n’a jamais été aussi brillant.