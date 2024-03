Quel iPhone choisissent tous ceux qui migrent d’Android vers l’écosystème Apple ?

Il est toujours intéressant d’évaluer les cycles de migration entre iPhone et Android. Les utilisateurs ne sont pas fidèles à 100 % et changent très fréquemment d’appareil, alternant entre l’iPhone d’Apple et les smartphones des constructeurs Android. Des informations sont désormais apparues montrant quels utilisateurs d’iPhone choisissent de migrer d’Android vers l’écosystème Apple.

L’iPhone le plus choisi par ceux venant d’Android

C’est très récemment que nous avons montré comment fidéliser les utilisateurs sur le marché des smartphones. Le changement est normal et chaque année, nombreux sont ceux qui choisissent de passer de l’iPhone à Android ou inversement. Les données les plus récentes montrent qu’il s’agit d’un processus qui semble s’être ralenti.

Désormais, et à partir de la même source de données, des informations émergent sur l’iPhone de choix pour tous ceux qui passent d’Android à l’écosystème Apple. Il n’existe pas de modèle défini pour ce procédé, le choix étant étendu à plusieurs modèles, mais certains ressortent immédiatement.

Les données CIRP les plus récentes montrent une réalité que tout le monde connaît et dont l’existence est connue. La différence est qu’il matérialise l’information et déclare que les modèles de smartphones Apple les plus choisis pour ceux venant d’Android étaient, en 2023, l’iPhone 14 et le modèle Plus, étant l’option pour 26% de ceux qui changent de fabricants associés à Google. pour Apple.

La raison du choix du smartphone d’Apple

Peu de temps après, le choix semble se porter sur l’iPhone 14 Pro/Max, représentant l’option d’achat de 25 % de ceux venant d’Android. En général, ceux du côté de Google ne sont pas aussi intéressés par l’achat des dernières et meilleures nouveautés d’Apple par rapport aux utilisateurs iOS existants.

Fait intéressant, et en comparant avec les utilisateurs qui sont déjà sur iOS, le changement du côté d’Android, les chiffres en révèlent beaucoup. Il y a deux fois plus d’utilisateurs choisissant un iPhone SE ou un iPhone 12 en 2023.

Le CIRP estime que, étant donné que bon nombre de ceux qui utilisent Android avaient des appareils moins chers, le choix d’un iPhone pourrait être mieux adapté au budget de leur smartphone. De plus, les utilisateurs d’Android qui explorent l’univers iOS ne ressentiront peut-être pas le besoin d’acquérir le dernier et le meilleur iPhone doté des dernières fonctionnalités.