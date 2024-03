Xiaomi partage la liste de prix de 14 composants Ultra ; le remplacement de la carte mère dépasse 400 dollars

Le Xiaomi 14 Ultra est sans aucun doute un modèle époustouflant rempli de fonctionnalités intéressantes. Cependant, étant donné son statut de modèle haut de gamme dans la série Xiaomi 14, il n’est pas surprenant que vous puissiez finir par dépenser beaucoup en fonction de la pièce qui se casserait.

Les Xiaomi 14 et 14 Ultra sont maintenant disponibles et semblent être un succès auprès des fans, en particulier le premier, qui est le modèle phare de la série. Selon Lu Weibing, le président de Xiaomi, les ventes européennes de son 14 Ultra ont triplé par rapport à la génération de l’année dernière. Le dirigeant a ajouté que le modèle « a été stocké deux fois à l’avance et que le rythme de livraison continue a été amélioré » pour garantir que l’approvisionnement soit suffisant.

Le Xiaomi 14 Ultra est disponible en trois configurations, avec des prix dépendant de la RAM et de la capacité de stockage que vous choisirez : 12 Go de RAM + 256 Go de stockage (904 $), 16 Go de RAM + 512 Go de stockage (973 $) et 16 Go de RAM + 1 To de stockage (1 084 $). Inutile de dire que les prix du modèle ne sont pas tout à fait bon marché, mais ce n’est pas la seule chose à prendre en compte si vous souhaitez en acquérir un.

Outre le prix du Xiaomi 14 Ultra, le remplacement des pièces détachées de l’appareil peut également être coûteux. Cela dépendra cependant de la pièce qui devra être remplacée. Comme on pouvait s’y attendre, la carte mère de l’appareil n’est pas la pièce avec laquelle vous souhaiteriez rencontrer un problème, car cela pourrait vous coûter plus de 400 $ pour une pièce de remplacement, plus des frais de main-d’œuvre pour une maintenance hors garantie.

Selon Xiaomi, voici la liste de prix des composants du 14 Ultra :