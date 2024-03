PlayStation Plus Essential annonce ses 4 nouveaux jeux pour le mois de mars 2024

Ce mois de mars, le service d’abonnement de Sony recevra jusqu’à 4 nouveaux jeux à son niveau le plus bas

En plus des nouveautés en matière de jeux pour mobile, et de certaines analyses comme celle-ci de Minabo – A walk through life, et des jeux gratuits, vous savez également que nous aimons couvrir les principaux services d’abonnement de l’industrie du jeu vidéo, tels que le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus. En réalité, nous vous avons récemment parlé des nouveautés qui allaient arriver sur PS Plus Extra et Premium ce mois-ci, bien que ceux-ci soient déjà disponibles dans le service, et maintenant nous pouvons enfin parler des titres qui arrivent sur le service mentionné de Sony à son niveau de base en mars 2024.

Hier soir, Sony a annoncé sur le blog officiel de PlayStation les 4 nouveaux jeux qui arriveront sur PS Plus Essential en mars, et honnêtement, nous avons un mois très intéressant devant nous avec ces nouvelles propositions. Tous ces jeux arriveront sur le service de la société japonaise le 5 mars prochain et seront disponibles pour que les utilisateurs puissent les réclamer jusqu’au 1er avril. De plus, tant que vous avez un abonnement actif à PS Plus, vous pourrez profiter de ces jeux, ainsi que de ceux que vous avez déjà ajoutés à votre bibliothèque de jeux.

Voici les 4 nouveaux jeux du PlayStation Plus Essential en mars

Bien sûr, tous et chacun des jeux annoncés seront disponibles aussi bien pour les utilisateurs de PS5 que pour ceux de PS4. Ce mois-ci, il est difficile de choisir un jeu préféré parmi tous, car ce sont des propositions variées qui ont leur public. Pour en citer un, nous pouvons mentionner Sifu, qui est une aventure de combats de kung-fu nécessitant beaucoup d’habileté, et qui a su conquérir le public et la presse lors de sa sortie. Il y a aussi de la place pour Destiny 2 et son DLC « La Reine Bruja », mais ce n’est pas tout, bien sûr. Voici tous les jeux qui arrivent sur le PlayStation Plus Essential en mars :

SIFU.

F1 23.

Hello Neighbor 2.

Destiny 2: La Reina Bruja.

Comme toujours, si vous ne connaissez pas trop ces 4 propositions, vous pouvez toujours trouver toutes les informations possibles à leur sujet dans l’article officiel de Sony. De notre côté, il ne nous reste plus qu’à attendre que ces jeux soient lancés le 5 mars prochain sur PlayStation Plus Essential et que Sony révèle l’identité des nouveaux ajouts de PS Plus Extra et Premium pour le mois de mars, ce qui se produira à la mi-mois qui est sur le point de commencer.