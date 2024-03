Google Maps offre désormais encore plus d’informations sur les itinéraires dans des directions rapides

Google Maps a cherché à donner aux utilisateurs beaucoup plus d’informations sur les itinéraires qu’ils doivent suivre. En plus des informations dont ils ont besoin pour naviguer, il existe un ensemble d’informations supplémentaires qui les aident dans les moments de prise de décision et qu’il est important d’avoir. Ainsi, maintenant plus d’informations apparaissent, ce qui en montrera beaucoup plus aux utilisateurs de Google Maps.

Lorsqu’il s’agit de présenter des itinéraires, Google Maps s’est amélioré au fil des années. Le géant de la recherche a fait évoluer son interface et amélioré ce qu’il offre aux utilisateurs dans les moments les plus compliqués, en augmentant l’utilisation de ce service de cartographie et ce que nous pouvons en faire.

Le dernier ajout à Google Maps veut mettre à la disposition des utilisateurs des informations considérées comme vitales. Il est notamment prévu que les utilisateurs disposent de toutes les informations rapidement accessibles, notamment sans avoir à naviguer pour y accéder.

Ainsi, des directions rapides afficheront désormais l’heure d’arrivée estimée (ETA) avec des informations constamment mises à jour. Grâce à ces données, l’utilisateur dispose d’une prévision toujours mise à jour et plus proche de la réalité lorsqu’il arrivera à destination.

Dans le même temps, Google Maps fournira des informations dans de nouveaux domaines du système d’exploitation lui-même. Les indications d’itinéraire apparaîtront directement dans l’aperçu de l’itinéraire, encore une fois pour faciliter l’utilisation. Un autre point où cela sera visible est sur l’écran de verrouillage lui-même.

Même si elles sont accessibles et visibles, ces données ne sont pas immédiatement disponibles pour les utilisateurs. Il s’agit d’une option qui doit être activée dans les paramètres de l’application. – Dans la zone des paramètres de navigation, il y a désormais l’option d’itinéraires rapides lors de la navigation.

Avec cette nouvelle option il sera certainement beaucoup plus intéressant d’utiliser Google Maps. Les informations sur l’itinéraire apparaîtront naturellement et immédiatement, pour aider les utilisateurs à suivre leur chemin, toujours accompagnés et avec une aide maximale, ce dont chacun veut et a besoin.