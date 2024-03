OPPO partage une nouvelle vision sur l’intelligence artificielle et la 6G

Oui, c’est vrai, nous sommes encore à l’ère de la 5G et dans de nombreux endroits, il n’y a toujours pas de couverture. Mais on parle déjà beaucoup de la 6G, qui sera une réalité d’ici quelques années. OPPO a partagé sa vision sur l’intelligence artificielle et la 6G.

OPPO, une entreprise technologique mondiale, a dévoilé aujourd’hui sa vision du rôle transformateur que la 6G jouera dans l’avenir du secteur des communications dans deux nouveaux livres blancs : le Livre blanc OPPO 6G 2023 et le Livre blanc sur la sécurité OPPO 6G.

À l’heure où les normes internationales pour la technologie 6G sont en cours d’élaboration, les deux documents analysent les nouvelles possibilités représentées par une nouvelle ère de connectivité intelligente et esquissent un plan concret pour l’avenir de la 6G.

Dans le premier livre blanc, OPPO explore comment la 6G permettra de créer deux nouveaux marchés de milliards d’utilisateurs mutuellement compatibles – l’informatique mobile d’IA et le métaverse mobile – basés sur une transmission de données multidimensionnelle plus rapide, des capacités d’IA améliorées et une meilleure compréhension des données pour fusionner les données physiques et mondes virtuels.

Pour répondre aux exigences de la communication 6G et de l’informatique IA, OPPO a introduit une conception de système à « noyau réduit » qui fournit un ensemble de ressources communes accessibles via un sous-système de base minimal, ainsi qu’un ensemble de sous-systèmes optimisés pour des scénarios d’utilisation spécifiques. En utilisant une approche de « commutation de noyau minimale à complète », la conception du système proposée permet un accès à la demande à des unités de traitement optimisées, obtenant ainsi des performances de réseau efficaces et flexibles avec de faibles coûts et une faible consommation d’énergie pour constituer la base des futurs systèmes de communication.

Dans le deuxième livre blanc, OPPO aborde les défis et les exigences de sécurité des réseaux 6G. Celui-ci analyse comment les priorités de sécurité de la 6G passeront de la sécurité de la transmission des données à la sécurité des données elles-mêmes et à la confidentialité de l’utilisateur.

Afin de résoudre ce problème, OPPO explore des technologies telles que la blockchain, la sécurité de la couche physique, la sécurité de l’IA et la sécurité post-quantique, dans le but de créer une architecture de sécurité intelligente 6G zéro fiable. Cette architecture vise à protéger la sécurité et la confidentialité des données et des services des utilisateurs, à introduire de manière flexible de nouvelles fonctionnalités de sécurité basées sur les offres de services et à adapter les futurs développements de sécurité en temps réel.