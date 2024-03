Qu’est-ce que la dépression résistante aux médicaments dont Fedez a souffert

Pendant une réunion sur la santé mentale au Circolo dei Lettori de Turin, le rappeur a expliqué qu’il a souffert d’une forme particulière de dépression résistante aux psychotropes. En réalité, souvent ceux qui pensent en souffrir n’ont pas suivi correctement la thérapie.

Interview avec le Dr Tiziana Corteccioni

Psychiatre et psychothérapeute

Imaginez que vous racontiez à un ami que vous vous êtes cassé une jambe et qu’il vous réponde : « Allez, n’y pense pas, c’est tout dans ta tête, et n’oublie pas de prendre de médicament contre la douleur ». Absurde, n’est-ce pas ? Pourtant, c’est ce que la plupart des Italiens répondraient lorsqu’il s’agit de psychotropes et de santé mentale, bien que ces dernières années, en raison de l’impact de la pandémie, les troubles dépressifs touchent de plus en plus de personnes, en particulier les jeunes.

Même si la prise de conscience de l’importance de la santé mentale augmente, on ne peut pas en dire autant du rôle du psychiatre et des psychotropes. Au cours de la vie de chaque individu, il peut y avoir des moments où il est nécessaire de recourir à ce type de traitement : la dépression n’est en effet pas simplement de la tristesse ou de la mélancolie, c’est une maladie qui doit être traitée en tant que telle. En réalité, ne pas se soigner ou se soigner de manière incorrecte peut entraîner des complications supplémentaires. L’une d’entre elles est la « dépression résistante aux médicaments ».

Fedez en a également parlé au Circolo dei Lettori de Turin, devant 370 étudiants, lors de la réunion « La santé mentale est un droit des jeunes », organisée par l’association Acmos. La psychiatre et psychothérapeute Tiziana Corteccioni a expliqué en quoi consiste cette maladie et comment l’affronter.

Les mots de Fedez

Ce n’est pas la première fois que Fedez parle de sa santé mentale. Il l’a déjà fait à de nombreuses reprises, à la télévision et sur ses réseaux sociaux, en racontant également son expérience de la dépression et sa relation difficile avec les psychotropes. Accroître la sensibilisation à ces questions, encore taboues pour des millions de personnes, est en effet la première étape pour améliorer les choses.

Cette fois encore, lorsqu’un garçon du public lui a posé une question sur sa dépression, le rappeur ne s’est pas retenu : « Celle que j’ai eue s’appelle dépression résistante aux médicaments, c’est-à-dire une dépression si aiguë qu’elle résiste aux médicaments », a déclaré Fedez, rappelant une fois de plus l’importance de demander l’aide d’un spécialiste : « Il ne pleut pas toujours, mais dans ces moments-là, il n’est pas facile de s’en souvenir, c’est pourquoi vous devez demander de l’aide ».

Qu’est-ce que la dépression résistante aux médicaments ?

Selon la définition reconnue dans le domaine médical, on parle de « dépression résistante aux médicaments » lorsque l’état dépressif ne répond pas à deux ou plus d’antidépresseurs ayant des mécanismes d’action différents, c’est-à-dire à deux molécules appartenant à des classes pharmacologiques différentes, même si elles ont été prises à une posologie adéquate et pendant une période de temps suffisante.

La dépression résistante aux médicaments est donc une condition bien précise, qui nécessite certaines circonstances pour être diagnostiquée. Il ne suffit pas de penser que les médicaments ne font pas effet pour être considéré comme atteint de cette forme de dépression.

« La dépression résistante aux médicaments peut dépendre de certains facteurs, tels que la gravité de la dépression dont souffre le patient, les traitements précédents et les modalités de prise. En tout cas, pour pouvoir parler de dépression résistante aux médicaments, une période de temps suffisante doit s’être écoulée depuis le début du traitement et ce dernier doit être respecté dans la posologie prescrite par le médecin », explique Corteccioni.

Pourquoi interrompre la thérapie est risqué

Il ne suffit donc pas de prendre des psychotropes, mais il faut le faire de la bonne manière : de manière appropriée et en respectant les indications du spécialiste pour ce patient et ce moment de son histoire clinique. Cependant, les réticences répandues à l’égard de l’utilisation des psychotropes peuvent amener les personnes à ne pas prendre correctement les psychotropes. L’erreur la plus grave que l’on puisse commettre dans ces cas est d’interrompre la thérapie sans demander d’indications à son médecin.

Fedez l’a également raconté : « Quand on a une forme de dépression, on a besoin d’aide et, si un médecin vous le dit, il est possible que vous ayez également besoin de médicaments. Si vous êtes en traitement avec des psychotropes, mon conseil est de ne jamais abandonner la thérapie. C’est l’erreur que j’ai commise : dès que je me sentais mieux, j’arrêtais les médicaments, jusqu’à ce que je devienne une machine détraquée ».

Retarder le début de la thérapie, l’interrompre et la reprendre à un autre moment, sans respecter les indications du psychiatre, est très dangereux et peut compromettre l’issue de la thérapie : « De nombreux patients interrompent la thérapie et lorsque celle-ci est reprise après des semaines ou des mois, ils ne voient plus de résultats. Cela arrive très souvent, car pendant cette période d’interruption, l’état clinique du patient peut changer, c’est pourquoi lorsque le patient décide de reprendre les psychotropes, il pourrait avoir besoin d’une autre thérapie ou d’une autre posologie. Dans ces cas, le manque de réponse n’est pas causé par une dépression résistante aux médicaments, mais par une thérapie désormais inadaptée aux besoins du patient ».

La dépression résistante aux médicaments n’est pas incurable

Une fois toutes ces variables exclues, si le spécialiste atteste l’absence de réponse au traitement de deux ou plusieurs médicaments appartenant à deux classes différentes, pris aux doses et aux moments appropriés, alors on pourrait être confronté à un véritable cas de dépression résistante aux médicaments. Bien que l’expression soit difficile à accepter, il ne faut pas penser qu’elle est synonyme de dépression incurable. Il existe en effet des approches spécifiques pour aborder et traiter cette forme de dépression.

« En général, on intervient en associant au traitement pharmacologique un autre type de traitement : de nombreuses études ont révélé qu’il pourrait être utile de commencer une thérapie cognitivo-comportementale, ou d’autres techniques thérapeutiques, comme la pleine conscience, mais tout dépend bien sûr du cas et de l’état clinique : il n’y a pas de règle uniforme pour tous ». Dans tous les cas, avant même cela, il faut faire confiance à son psychiatre et surmonter toutes les fausses croyances qui font encore des psychotropes un tabou.

