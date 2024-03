Encore une nouveauté de WhatsApp ! Vous pouvez désormais rechercher des conversations par date

La liste des nouvelles fonctionnalités de WhatsApp a cherché à offrir aux utilisateurs de nombreuses améliorations, tant au niveau de l’interface que des fonctionnalités pouvant être utilisées. La dernière en date a été annoncée comme une aide indispensable, pour permettre de rechercher des messages de manière plus simple. Nous parlons de recherche de conversations par date.

Lorsque nous accumulons des conversations sur WhatsApp au fil des années, nous stockons des informations que nous souhaitons lire ou utiliser plus tard. Bien sûr, trouver ces messages spécifiques peut être compliqué, car ils sont mélangés à tout ce qui a été reçu et envoyé au fil du temps.

Pour vous aider dans ces moments-là, WhatsApp a introduit quelque chose de nouveau que tout le monde peut enfin utiliser. Nous parlons de recherche par dates dans les conversations, ce qui vous permettra non seulement de rechercher des termes spécifiques, mais également pour une période de temps spécifique.

Bien entendu, pour être encore plus complète, cette nouvelle recherche WhatsApp ne se limite pas à regarder les messages et les conversations de l’utilisateur. Ils peuvent rechercher ce qu’ils veulent dans les images, les vidéos et tous les extras qu’ils ont reçus au fil du temps.

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs doivent simplement effectuer quelques étapes très simples dans l’application WhatsApp. Ceux-ci ouvriront l’accès à la recherche et à toutes les actualités désormais révélées. Par conséquent, pour accéder à cette nouvelle recherche, vous devez suivre les étapes ci-dessous.

Ouvrez la conversation souhaitée.

Appuyez sur le nom du contact ou du groupe.

Choisissez l’option « Rechercher ».

Cliquez sur l’icône avec une loupe et un calendrier.

Sélectionnez la date souhaitée.

Cette date étant choisie, l’utilisateur n’a plus qu’à écrire les termes qu’il souhaite rechercher dans la conversation. Celui-ci sera limité à la période choisie et donc limité dans le temps, pour être plus efficace. Vous pouvez modifier cette date à tout moment.

La recherche par date est désormais disponible pour les smartphones et tablettes Android. Cela pourrait déjà être utilisé sur les appareils iOS, ainsi que sur les ordinateurs Apple et même sur WhatsApp Web. Il suffit de mettre à jour vers la dernière version disponible et cette nouvelle fonctionnalité apparaîtra aux utilisateurs.