Google apporte de nouvelles fonctionnalités à Android pour le rendre encore plus productif

Comme beaucoup de ses concurrents, Google a également profité du MWC 2024 pour apporter des nouveautés. Comme celui-ci est principalement dédié aux smartphones et autres équipements à proximité, toutes les améliorations annoncées étaient concentrées sur Android. Découvrez les nouvelles fonctionnalités d’Android pour vous rendre encore plus productif.

Google ne s’arrête pas et améliore son offre sur Android. Plus que le système lui-même, les fonctionnalités supplémentaires montrent sa modularité et la manière dont il peut être élevé. La nouvelle est et peut maintenant être vue, elle arrive très bientôt.

Restez en contact tout en vous concentrant sur la route

Grâce à l’IA, Android Auto peut résumer automatiquement de longs textes ou des conversations de groupe pendant la conduite. Android Auto suggérera également des réponses et des actions pertinentes, vous permettant ainsi d’envoyer un message en un seul clic pour partager votre heure d’arrivée estimée (ETA) ou démarrer un appel.

Écoutez les légendes des images générées par l’IA

Grâce aux légendes d’images dans Lookout sur Android, vous pouvez entendre les descriptions générées par l’IA des photos, des images en ligne et des images incluses dans les messages. Cette nouvelle fonctionnalité a été développée pour les communautés malvoyantes et est déployée mondialement en anglais.

Explorez votre environnement avec des informations locales plus accessibles

La prise en charge améliorée de la lecture d’écran pour Lens on Maps aide l’utilisateur à explorer les zones environnantes et à identifier des lieux tels que les distributeurs automatiques de billets, les restaurants et les stations de transports en commun. À partir de maintenant, vous pouvez pointer l’appareil photo de votre téléphone vers l’emplacement souhaité et TalkBack lira à haute voix les informations de localisation, telles que les heures d’ouverture, les avis ou les instructions pour se rendre à cet endroit particulier.

Envoyer des commentaires avec des annotations manuscrites dans Docs

Avec les annotations dans Google Docs, vous pouvez désormais ajouter des notes manuscrites à Docs à partir de votre téléphone ou tablette Android en utilisant simplement votre doigt ou votre stylet. Avec une sélection d’outils de balisage parmi lesquels choisir, tels que différentes couleurs de stylo et surligneurs, le processus de révision des documents et de retour d’information est rapide, flexible et simple.

Écoutez en toute transparence sur Spotify grâce aux nouvelles commandes de streaming

Le sélecteur de sortie sur l’écran d’accueil d’Android aide désormais les utilisateurs à basculer facilement entre leurs appareils lors de la lecture de YouTube Music, qu’il s’agisse du haut-parleur de votre téléphone, des écouteurs, des haut-parleurs intelligents ou de la télévision. Désormais, c’est également possible avec Spotify. Ensuite, lorsque vous utilisez Spotify, le sélecteur de sortie affichera les appareils prenant en charge Spotify Connect.

Consultez vos données de santé, de bien-être et de forme physique en un seul endroit

Obtenez une image plus complète de votre santé directement dans l’application Fitbit repensée via Health Connect – grâce aux données de vos appareils portables et applications préférés tels que AllTrails, Oura Ring et MyFitnessPal. Dans l’application Fitbit sur votre téléphone Android, cliquez sur l’onglet Vous pour afficher les données des applications connectées à côté de vos données Fitbit. Et dans l’onglet Aujourd’hui, vous pouvez afficher des données telles que l’exercice, les pas, les calories brûlées, les étages gravis et la distance parcourue dans les applications prenant en charge Health Connect.

Accédez aux billets, aux cartes et plus encore directement sur votre montre intelligente

Avec Google Wallet, désormais disponible sur les montres intelligentes Wear OS, l’utilisateur peut accéder aux cartes d’embarquement, aux billets d’événements, aux cartes de club, aux cartes de fidélité, entre autres, directement sur son poignet. Choisissez ceux auxquels vous souhaitez accéder afin qu’ils soient toujours prêts à être utilisés lorsque vous en avez besoin.

Obtenez les itinéraires de transports en commun en un coup d’œil sur votre poignet

Avec les itinéraires de transports en commun dans Google Maps pour Wear OS, les utilisateurs peuvent garder leur téléphone dans leur poche et regarder leur poignet pour s’assurer qu’ils ne manquent pas le bus, le train ou le bateau. Vérifiez les heures de départ directement sur votre montre intelligente et recevez des instructions de navigation guidées jusqu’à votre destination. Si vous préférez votre téléphone, vous pouvez également refléter les instructions sur votre montre et naviguer en mains libres.

Ces nouvelles mises à jour Android arrivent pour aider les utilisateurs à simplifier leur quotidien. Ils permettent de l’utiliser pour en faire encore plus, que ce soit sur un smartphone, une tablette, une montre connectée avec Wear OS ou dans une voiture compatible avec Android Auto.