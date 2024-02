‘Oppenheimer’, ‘The Bear’ et ‘Succession’ remportent les prix du Syndicat des Acteurs

‘Bronca’ a aussi eu une bonne soirée

La distribution complète d »Oppenheimer’ recevant le mérité prix

Dans moins d’un mois, nous pourrons profiter du confort et de la chaleur de notre foyer du film le plus primé de toutes les cérémonies de cinéma (et de télévision) qui se déroulent cette année. Nous parlons évidemment d »Oppenheimer’, un film qui a une fois de plus triomphé lors d’une soirée où il y avait également de la place pour deux séries qui, comme le film de Christopher Nolan, ne savent pas ce que c’est de repartir les mains vides d’une cérémonie.

‘The Bear’ et ‘Succession’ ont brillé à nouveau lors d’une soirée où les acteurs, plus que les productions dans lesquelles ils apparaissent, sont toujours les véritables protagonistes. Nous parlons des prix décernés par le Sindicat des Acteurs Américains (SAG), un syndicat qui l’année dernière a mené avec l’AFTRA, la Fédération Américaine des Artistes de Radio et de Télévision, l’une des grèves les plus retentissantes et durables de l’histoire d’Hollywood.

Les lauréats

Sauf peut-être pour le prix du meilleur acteur dans une série dramatique, remporté par Pedro Pascal (futur membre et leader des Quatre Fantastiques) aussi ému et touché par les tequilas, il n’y a pas eu de surprises lors d’une cérémonie qui a servi à encore plus consacrer ‘Oppenheimer’ (Meilleure distribution) et surtout une distribution dirigée par Cillian Murphy (Meilleur acteur) auquel s’est à nouveau joint Robert Downey Jr. pour célébrer son trophée du Meilleur acteur dans un second rôle.

En ce qui concerne la section cinéma, Lily Gladstone de ‘Los asesinos de la luna’, le film de Scorsese, a remporté le prix de la Meilleure actrice, tandis que Da’Vine Joy Randolph (‘Los que se quedan’) a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. ‘Misión imposible: Sentencia Mortal Parte 1’ a été reconnu pour le travail de ses spécialistes dans les scènes d’action.

Et en ce qui concerne les séries, comme nous l’avons déjà dit, ‘Succession’ et ‘The Bear’ ont été les grandes gagnantes en recevant respectivement les prix de la meilleure distribution dans une série dramatique et comique. ‘The Bear’ est également reparti avec les prix individuels du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans une série comique grâce aux performances de Jeremy Allen White et Ayo Edebiri.

Pedro Pascal, qui était en compétition contre presque la moitié de l’équipe de ‘Succession’, a remporté le SGA Award du meilleur acteur dramatique pour ‘The Last of Us’, tandis que le prix de la meilleure actrice est allé à Elizabeth Debicki (‘The Crown’). ‘Bronca’ a également eu une bonne soirée avec les prix de Steven Yeun et Ali Wong en tant que meilleur acteur et meilleure actrice dans une mini-série.