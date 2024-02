Nous pourrons assister à la fin de l’Univers : le CERN va le simuler très bientôt

L’objectif est de retrouver le Boson de Higgs et la manière dont il fonctionne réellement

Derrière cette simulation se trouve un plan incroyablement mesuré

Normalement, le CERN est considéré par beaucoup comme un outil très dangereux. Rien n’est plus éloigné de la réalité, car les chances d’une erreur fatale sont bien inférieures à celles d’une centrale nucléaire – qui sont déjà extrêmement sécurisées – et à celles d’autres projets réellement dangereux, y compris celui de l’IA et de sa consommation d’énergie gigantesque. Cependant, les processus réalisés au CERN sont si futuristes qu’il est difficile de croire qu’ils soient possibles. Cette fois-ci, nous allons examiner un projet véritablement incroyable, dans lequel le CERN souhaite simuler la fin de notre Univers dans le but ambitieux de retrouver la particule de Dieu, c’est-à-dire le Boson de Higgs, et de comprendre comment il fonctionne et comment il est lié aux autres particules de notre cosmogonie.

Cela dit, examinons ce que cette équipe scientifique prévoit et quels sont les points forts de ce type d’études.

A la recherche de la particule de Dieu en simulant la fin de l’Univers

Un article approfondi dans Science Focus met en lumière l’incroyable initiative que l’équipe du CERN en Suisse souhaite réaliser : la construction du Futur Collisionneur Circulaire (FCC), un projet qui promet d’être trois fois plus grand que le Grand Collisionneur Hadronique (LHC). Avec une longueur impressionnante de 91 kilomètres, ce géant souterrain serait situé dans les profondeurs de la Suisse et pourrait révolutionner la physique des particules en bouleversant les paradigmes existants.

Le FCC a une mission principale claire et ambitieuse : augmenter la précision et l’énergie dans la recherche des fondements de notre univers. Parmi les questions les plus intriguantes qu’il espère résoudre, il y a le mystère de pourquoi il y a plus de matière que d’antimatière dans l’univers, ainsi que la simulation de sa possible fin.

Bien qu’à première vue, étudier la fin de l’Univers puisse sembler être une tâche stérile, étant donné qu’il est fort probable que l’espèce humaine se soit éteinte depuis des milliards d’années à ce moment-là, cette étude nous permet en réalité de comprendre la relation entre les particules qui le maintiennent stable, ce qui nous amène à un invité de choix au CERN : le boson de Higgs.

Le FCC pourrait produire des millions de bosons de Higgs, une particule élémentaire qui défie notre compréhension en tant qu’espèce. Le boson de Higgs est crucial pour le modèle standard de la physique des particules, car il est lié au mécanisme qui confère de la masse aux autres particules. La stabilité de l’univers dépend en grande partie de cette particule, et une meilleure compréhension de sa nature pourrait révéler si notre univers continuera à s’étendre de manière stable ou s’il pourrait s’effondrer, donnant ainsi naissance à un nouvel état.

Et c’est là que d’autres types de projets entrent en jeu, ayant un objectif différent, celui de connaître nos origines, comme c’est le cas de DUNE.

Le début de la construction du FCC est prévu pour les années 2030 s’ils parviennent à obtenir le financement attendu, avec l’espoir qu’il soit opérationnel d’ici 2045. Cependant, les recherches menées avec ce collisionneur s’étendraient jusqu’aux années 2070. Il convient de souligner que les fonctions des accélérateurs de particules sont également très intéressantes et permettent de créer de la matière, comme c’est le cas d’un matériau presque aussi résistant que les diamants.

En résumé, pour simplifier un sujet aussi complexe, nous pouvons dire que :