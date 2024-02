Xiaomi 14 Ultra : l’un des meilleurs smartphones du moment

NETCOST est présent à l’événement Xiaomi qui se déroule à Barcelone. Sous le concept « Human, Car, Home », l’entreprise a dévoilé plusieurs équipements qui connaîtront certainement un succès commercial. L’équipement qui se démarque le plus est le Xiaomi 14 Ultra, qui est probablement l’un des meilleurs aujourd’hui.

Xiaomi revient pour défier le marché Android

Xiaomi, leader mondial de l’innovation, vient de lancer la très attendue série Xiaomi 14 lors du Mobile World Congress de Barcelone.

Cette nouvelle gamme de smartphones haut de gamme représente une étape importante dans l’engagement mondial continu de Xiaomi à offrir des expériences mémorables aux consommateurs.

Après plusieurs rumeurs, le nouveau Xiaomi 14 Ultra est désormais connu. Une machine super puissante, avec un design « parfait » et un système de caméra capable de tout faire.

Nous sommes aujourd’hui face à l’un des meilleurs smartphones, si ce n’est le meilleur !

Xiaomi 14 Ultra apporte des améliorations notables

Le Xiaomi 14 Ultra est construit autour de la robuste structure Xiaomi Guardian, composée d’un cadre en aluminium haute résistance, du revêtement nanotechnologique végétalien de Xiaomi et du Xiaomi Shield Glass.

Fabriqué à partir d’un seul bloc d’aluminium, le Xiaomi 14 Ultra offre une amélioration remarquable de 1,38 fois la résistance structurelle. Le revêtement nanotechnologique végétalien de Xiaomi présente une formule nouvellement développée, ce qui donne une finition plus fine et plus légère avec une résistance à l’usure 6 fois supérieure.

Utilisant le Xiaomi Shield Glass, l’écran liquide innovant All Around du Xiaomi 14 Ultra redéfinit l’écran en obtenant une courbure constante sur tous les côtés et dans les coins, combinant l’attrait visuel d’un écran plat avec le retour haptique d’un bord incurvé.

De plus, il offre une expérience visuelle immersive avec l’écran AMOLED C8 WQHD+ de 6,73 pouces personnalisé par Xiaomi, avec une résolution WQHD+ impressionnante (3 200 x 1 440), une densité de pixels de 522 ppp et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, le tout pris en charge par un luminosité maximale impressionnante de 3000 nits.

Principales spécifications du Xiaomi 14 Ultra

Écran WQHD+ AMOLED de 6,73″ à 120 Hz

SoC Snapdragon® 8 Gen 3

Batterie 5000 mAh (typique)

Dual SIM

prise en charge du Wi-Fi 7

Prend en charge NFC8

Bluetooth®️ 5.4

Dimensions : 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm

Caméra arrière – LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH.

Appareil photo principal Leica 23 mm de 1 pouce ouverture variable continue f/1,63-f/4,0 Appareil photo large de 50 MP Taille du capteur LYT-900, 1″ Objectif Super Pixel OIS 4-en-1 3,2 μm, 8P

Appareil photo téléobjectif flottant Leica 75 mm 50MP IMX858 f/1.8, OIS Prend en charge la macrophotographie de 10 cm

Caméra périscope Leica 120 mm 50MP IMX858 f/2,5, OIS Prend en charge la macrophotographie de 30 cm Appareil photo ultra-large Leica 12 mm 50MP IMX858 f/1,8, champ de vue 122° Prend en charge la macrophotographie de 5 cm f/2.0 Taille de pixel 1/3,14 Cadrage dynamique (0,8x, 1x) Mode nuit

Caméra frontale Caméra selfie intégrée à l’écran de 32 MP HDR

Poids : 219,8 g

Verre de protection Xiaomi sur le devant

Dos en cuir végétalien nano-tech Xiaomi

IP684

Couleurs : noir et blanc

Les Xiaomi 14 Ultra sont tous deux alimentés par la plate-forme mobile leader Snapdragon®️ 8 Gen 3, offrant une augmentation impressionnante de 32 % des performances du processeur et une réduction de 34 % de la consommation d’énergie, ainsi qu’une augmentation notable de 34 % des performances du processeur. 38% de réduction de la consommation électrique par rapport à la génération précédente.

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi 14 Ultra

Le Xiaomi 14 Ultra 16 + 512 Go sera disponible au prix conseillé de 1 499,99 €, en deux coloris : Noir et Blanc.

Le kit de photographie Xiaomi 14 Ultra sera disponible à l’achat séparément au prix public conseillé de 199,99 €.

Le Xiaomi 14 Ultra recevra 4 générations de mises à jour du système d’exploitation Android, ainsi que 5 ans de correctifs de sécurité.

Les utilisateurs des deux appareils ont le droit d’essayer 100 Go de stockage cloud Google One pour un essai de 6 mois et 3 mois de YouTube Premium, avec un accès sans publicité à YouTube et à l’application YouTube Music.