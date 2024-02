Les petits réacteurs nucléaires modulaires sont sur le point de devenir une réalité et de tout changer

Un processus qui prenait auparavant un an est désormais réalisé en une seule journée

Il s’agit d’un véritable pari pour pallier la crise énergétique que traverse notre planète

Le monde se trouve à un point vraiment complexe. Les énergies renouvelables autres que l’énergie nucléaire ne parviennent pas à atteindre les niveaux d’efficacité nécessaires pour fournir suffisamment d’énergie propre à la planète. Dans ce sens, des sources d’énergie plus conventionnelles sont nécessaires et le support énergétique offert par les grandes centrales nucléaires constitue une alternative relativement propre et renouvelable. Cependant, de nombreux petits réacteurs nucléaires modulaires sont actuellement en développement et pourraient être la clé pour créer des communautés et des zones industrielles entières pouvant être alimentées par ces réacteurs de petite taille et à faible impact.

Cependant, bien qu’il existe de nombreux brevets visant à aborder cette question, il s’avère que mettre en pratique cette technologie est un processus extrêmement complexe et difficile à mettre à l’échelle. Du moins jusqu’à présent, car Sheffield Forgemasters, une entreprise britannique, a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle a réussi à réaliser en une seule journée un processus qui prend normalement un an.

Les petits réacteurs modulaires : une alternative propre et écologique pour l’énergie du futur

Tandis que la fusion nucléaire avance à grands pas et que la capacité énergétique du deutérium et du tritium est explorée, d’autres alternatives à l’énergie nucléaire semblent très prometteuses : les petits réacteurs modulaires (SMR pour Small Modular Reactors en anglais).

Sheffield Forgemasters, une entreprise britannique, a énormément accéléré le processus de construction des petits réacteurs modulaires (SMR) en étant capable de souder une cuve de réacteur nucléaire de taille réelle en moins de 24 heures.

Cette réussite résout le grand problème auquel l’industrie était confrontée, qui nécessitait normalement une année entière pour terminer ce processus. Jusqu’à présent, construire une centrale nucléaire était un défi d’ingénierie élevé, prenant des années pour sa construction. Avec cette avancée, les réacteurs nucléaires peuvent être construits en série, de manière presque industrielle.

Le plus grand obstacle rencontré dans le développement des SMR était la soudure des collerettes de la cuve du réacteur, nécessaires pour contenir le cœur du réacteur et protéger l’environnement extérieur.

Pour le surmonter avec succès, la technique de la soudure par faisceau d’électrons locaux a été utilisée, un système assez novateur qui utilise un canon à électrons de haute puissance pour fondre et fusionner les composants métalliques entre eux. Cette technique a permis de réaliser rapidement et efficacement quatre soudures d’épaisseur nucléaire, avec des coûts beaucoup plus bas.

Il s’agit d’une avancée sans précédent qui pourrait tout changer pour toujours. L’intelligence artificielle consomme les ressources de la planète entière et pour de nombreuses personnes, dont Mark Zuckerberg et Meta, la fabrication de SMR dans leurs centres de données est essentielle.

