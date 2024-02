Tom Cruise a déjà un nouveau projet avec le réalisateur de ‘The Revenant’

Peu importe qu’il vieillisse, Tom Cruise reste l’une des stars les plus en forme de tout Hollywood. Alors qu’il met les dernières touches à la deuxième partie de Mission Impossible: Sentence mortelle, qui ne s’intitulera plus Partie 2 (en réalité, cette première partie a également perdu le P_artie 1_ du titre), il pense déjà à son prochain film, qu’il tournera sous les ordres du réalisateur mexicain Alejandro G. Iñárritu.

Selon Deadline, le réalisateur du film avec Leonardo DiCaprio The Revenant, qui a remporté de nombreux Oscars, Golden Globes et BAFTA, dont celui du meilleur réalisateur, meilleur film et meilleur acteur pour DiCaprio, a déjà lancé son prochain projet après le court-métrage destiné à la réalité virtuelle Carne y Arena et le film pour Netflix Bardo.

Cette fois-ci, grâce à Warner Bros., ce sera à nouveau un film destiné au cinéma, où les longs-métrages sont le mieux appréciés. Rappelons également que Tom Cruise, qui était alors un agent libre (pouvant collaborer avec qui il voulait), a récemment signé un accord avec le célèbre studio pour créer des films originaux ainsi que des films basés sur des franchises existantes.

Aucun détail de l’intrigue n’a été confirmé pour le moment, Alejandro G. Iñárritu (Amores perros, Babel, 21 grammes) retrouvera l’équipe de scénaristes avec laquelle il a coécrit Birdman ou (la inesperada virtud de la ignorancia), qui était nominé pour neuf Oscars et a remporté la victoire dans quatre de ces catégories, dont meilleur film, scénario original et réalisateur.

Tom prépare également Top Gun 3

Mais le huitième opus de Mission Impossible et ce film avec le réalisateur mexicain ne sont pas les seules choses auxquelles Tom Cruise s’attelle. L’acteur américain est déjà impliqué dans un film qui sera dirigé par Joseph Kosinski, qui s’est déjà assis sur la chaise du réalisateur pour Top Gun: Maverick en 2022. Bien sûr, la distribution comptera Tom Cruise en tant que protagoniste ainsi que Miles Teller et Glen Powell, les co-protagonistes du dernier film.