Le régulateur américain s’oppose à l’utilisation de montres intelligentes pour surveiller le diabète

C’est l’une des technologies les plus demandées chez Apple. De nombreux indicateurs et déclarations des responsables de la société de Cupertino indiquent que l’Apple Watch disposera d’une technologie permettant de surveiller la glycémie et de contrôler le diabète. En réalité, plusieurs entreprises technologiques travaillent depuis des années sur de nouvelles méthodes non invasives pour ce type de fonction, notamment via les montres intelligentes et appareils similaires. La FDA a cependant un avis différent.

Capteur de surveillance du diabète dans les montres connectées : serait-il utile ?

Depuis plusieurs années maintenant, Apple et d’autres marques, comme Samsung, s’efforcent de surveiller avec précision la glycémie de l’utilisateur via une montre intelligente. Ces informations pourraient être extrêmement utiles aux diabétiques et aux candidats potentiels à cette maladie. En fin de compte, ce sera une fonctionnalité utile pour tous les utilisateurs.

Chez NETCOST, nous parlons de ce travail de recherche depuis au moins 10 ans, où les entreprises étudient divers « wearables » pour contrôler ce paramètre de santé.

Le régulateur américain n’est pas d’accord avec ces technologies portables

La FDA – Food and Drug Administration s’est prononcée contre cette technologie, affirmant qu’elle n’est pas précise et qu’elle peut conduire à un diagnostic erroné des patients.

Dans un article partagé mercredi par l’agence de santé (via Reuters), le régulateur affirme que les appareils portables qui mesurent la glycémie sans percer la peau peuvent entraîner des « mesures inexactes ». La FDA souligne qu’il n’existe actuellement aucune montre intelligente ni appareil similaire capable de tester directement la glycémie.

L’agence affirme que les personnes qui dépendent constamment de la mesure de leur glycémie, comme les personnes atteintes de diabète, pourraient finir par prendre la mauvaise dose d’insuline ou d’autres médicaments si les résultats ne sont pas précis.

La prise d’une dose excessive de ces médicaments peut rapidement entraîner une baisse dangereuse du taux de glucose, conduisant à une confusion mentale, au coma ou à la mort.

Dit la FDA.

Le régulateur déclare également qu’il n’a jamais certifié aucun appareil capable de mesurer la glycémie sans percer la peau.

Les vendeurs de ces montres et bagues intelligentes affirment que leurs appareils mesurent la glycémie sans que les personnes aient à se piquer le doigt ou à se percer la peau. Ils prétendent utiliser des techniques non invasives.

Dit l’agence.

Pour l’instant, les seuls appareils portables certifiés par la FDA pour mesurer la glycémie sont les appareils de surveillance continue de la glycémie (CGM).

Apple veut apporter la technologie à l’Apple Watch

Comme nous l’avons mentionné, Apple a déployé beaucoup d’efforts pour développer une technologie qui vous permet de mesurer la glycémie avec l’Apple Watch sans percer la peau. Bien qu’il s’agisse d’un projet très ambitieux, Bloomberg a rapporté l’année dernière que l’entreprise avait déjà franchi des « étapes importantes » avec ses prototypes.

La société a expérimenté une technologie connue sous le nom de photonique sur silicium et un processus appelé spectroscopie d’absorption optique qui utilise des lasers pour émettre des longueurs d’onde de lumière vers une zone sous la peau où se trouve du liquide intestinal contenant des substances pouvant être absorbées par le glucose.

Compte tenu de l’importance de cette fonctionnalité, il semble peu probable qu’Apple la mette à la disposition des utilisateurs sans l’approbation de la FDA. Il est important de souligner que la FDA a certifié l’Apple Watch comme capable de prendre des électrocardiogrammes et de surveiller l’historique de la fibrillation auriculaire.