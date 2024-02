Apple Music teste sur Android un moyen d’importer facilement des listes de lecture depuis Spotify et d’autres services

Comme dans de nombreux autres domaines technologiques, les services de streaming musical comme Apple Music ou Spotify sont constamment en guerre. Ils veulent attirer autant d’utilisateurs que possible afin de maximiser les revenus. Apple semble maintenant faire un pas dans une nouvelle direction, en testant un moyen sur Android d’importer facilement des listes de lecture depuis Spotify et d’autres services.

Apple Music sur Android a une nouvelle fonctionnalité unique

Apple Music va désormais tester une nouvelle intégration. Nous parlons d’un service appelé SongShift, qui peut être utilisé pour transférer des listes de lecture d’autres services comme Spotify. Ce type d’outil est demandé par les utilisateurs depuis de nombreuses années, toujours sans aucune attention.

Cette nouvelle fonctionnalité se retrouve déjà chez certains utilisateurs d’Apple Music, ce qui montre que le géant de Cupertino va tester cette fonctionnalité. Cela n’a pas encore été implémenté à grande échelle et semble encore être testé auprès de quelques utilisateurs seulement et dans la version bêta. Le plus curieux est que le choix d’Apple s’est porté sur Android et la version de son application pour ce système Google.

Migrer les listes de lecture de Spotify et autres

Selon certains utilisateurs de Reddit, il y aurait un nouveau message sur Apple Music pour Android. Cela vous demande si vous souhaitez « ajouter des chansons enregistrées et des listes de lecture que vous avez créées sur d’autres services musicaux à votre bibliothèque Apple Music. » Il existe également une nouvelle option pour ce faire dans les paramètres de l’application Apple Music pour Android.

Cette intégration est optimisée par SongShift. Essentiellement, Apple semble intégrer SongShift dans son application Apple Music pour Android. Cela permettra aux utilisateurs de passer plus facilement de Spotify ou d’autres services de streaming musical au service d’Apple.

SongShift est la solution choisie par Apple

SongShift est un service disponible depuis plusieurs années. Il permet aux utilisateurs de déplacer facilement leurs bibliothèques musicales et listes de lecture entre différents services de streaming musical. Vous pouvez, par exemple, utiliser l’application SongShift pour transférer des listes de lecture d’Apple Music vers Spotify ou vice versa.

Il n’y a toujours aucune information si Apple envisage d’intégrer également SongShift dans Apple Music sur l’iPhone. En règle générale, les versions Android et iOS conservent des fonctionnalités égales. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité intéressante qui donnera certainement au service d’Apple un avantage unique sur Spotify et les autres services de streaming.