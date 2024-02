Le nouveau Xiaomi 14 Ultra et toutes ses capacités photographiques ont été révélés

Le MWC sera la scène où Xiaomi veut briller d’une manière unique. C’est là que sera dévoilé au monde le Xiaomi 14 Ultra, qui se veut l’un des meilleurs smartphones du marché, notamment en matière de photographie. Maintenant, Lei Jun a révélé beaucoup plus sur cette proposition et l’a montrée dans toute sa splendeur, révélant beaucoup plus sur ses capacités photographiques.

Ce sera la semaine prochaine que le Xiaomi 14 Ultra et le modèle de base seront dévoilés sur le marché mondial. La marque souhaite utiliser le MWC pour présenter le meilleur qu’elle a préparé, notamment dans le domaine de la photographie et son partenariat avec Leica, qui élèvera encore plus ce domaine.

Ainsi, son célèbre Lei Jun a utilisé X pour révéler les premières images de ce smartphone, montrant plusieurs détails. Ce qui ressort le plus, c’est l’ensemble des caméras, logées à l’arrière, de forme ronde et protégée.

La marque Leica est bien visible au centre de cet ensemble de caméras, qui joue un rôle unique dans ce smartphone. L’union de ces marques veut élever quelque chose là où le Xiaomi 14 Ultra se démarquera, c’est-à-dire la photographie, à la fois en raison du matériel présent et du logiciel appliqué.

Toute l’esthétique que nous pouvons voir est proche de ce que nous avons vu chez Xiaomi et de ce que le modèle précédent avait déjà. Il y a bien sûr une évolution dans ce domaine, avec l’amélioration des lignes actuelles, apportant un certain renouveau dans la partie esthétique qu’apporte le Xiaomi 14 Ultra.





L’appareil photo principal de 50 MP comportera un capteur Sony LYT-900 avec une ouverture variable de f/1,63 à f/4,0. Xiaomi affirme que l’appareil photo principal du 14 Ultra présente une augmentation de 136 % de la capture de la lumière par rapport au Xiaomi 13 Ultra.

Celui-ci sera accompagné de deux téléobjectifs utilisant les capteurs Sony IMX858. Le premier est un objectif équivalent à 75 mm avec une ouverture f/1,8 et un zoom optique 3,2x, tandis que le second offre une distance focale de 120 mm (zoom optique 5x) associée à une ouverture f/2,5. La quatrième caméra devrait être un objectif ultra grand angle de 50 MP avec une distance focale de 12 mm et un champ de vision de 122 degrés.

Xiaomi a également partagé un lot d’images des quatre caméras, donnant une idée de ce à quoi on peut s’attendre. Il est clair que ce sera un excellent smartphone pour prendre des photos et cela sera certainement visible dès le premier instant.

Il ne reste que quelques jours avant que le Xiaomi 14 Ultra ne soit dévoilé et que toutes ses nouvelles fonctionnalités et capacités soient enfin dévoilées. Les attentes sont grandes et il y a beaucoup à découvrir dans cette nouvelle proposition de la marque, qui occupe déjà une place de choix sur le marché.