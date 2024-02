Harrison Ford a oublié une ébauche de ‘Star Wars: Episode IV’ dans un appartement de Londres et vient d’être vendu aux enchères

Et plus d’objets liés au tournage

Harrison Ford comme Han Solo

Le premier film Star Wars a traversé de nombreux noms et scénarios avant d’arriver au matériel final que nous apprécions (bien que cela aurait plu à notre hôte) en 1977. Les aventures de Star Killer, comme George Lucas l’a appelée au début, ont subi de nombreux changements au cours de leurs premiers mois de production, comprenant naturellement plusieurs scénarios non finaux qui étaient néanmoins envoyés aux acteurs pour qu’ils puissent se familiariser avec l’intrigue et leurs personnages.

Comme nous le savons tous, un jeune Harrison Ford était l’un d’entre eux, un acteur qui, parmi ses pairs, est connu pour être calme et posé , peut-être même trop, ce qui lui a certainement réussi pour le cœur, mais qui lui a également causé quelques ennuis.

Un brouillon très précieux

Tout ce qui concerne l’univers de Star Wars, en particulier la trilogie originale, est très apprécié des collectionneurs, et le quatrième brouillon du film original ne fait pas exception, même s’il est incomplet et non relié, avec des pages de couleurs différentes qui indiquent des révisions et incluent des scènes et des personnages qui ont été coupés au montage final.

C’est précisément ce que le protagoniste également d’Indiana Jones a oublié dans un appartement qu’il avait loué à Notting Hill, à Londres, et qui a maintenant été vendu aux enchères pour 10 795 livres, soit environ 12 620 euros, juste le prix estimé de vente.

En plus du script, daté du 15 mars 1976, et comme le rapporte The Guardian, les plannings de tournage de l’interprète de Han Solo dans ce film et les suivants, une feuille d’appels et des collections de notes ont également été retrouvés, vendus dans un lot à un acheteur du Royaume-Unis pour 4826 livres, soit un peu plus de 5600 euros.

« La vente a connu plusieurs enchères concurrentes du monde entier pour ces morceaux d’histoire de Star Wars jamais vus auparavant », a déclaré Jonathan Torode, l’enchérisseur d’Excalibur Auctions. « Bien que d’autres exemplaires de ce script aient été mis sur le marché auparavant, cette vente a établi un nouveau record pour un script de Star Walker, ce qui démontre à quel point un lien personnel avec les éléments est attrayant pour les fans de Star Wars. Le fait qu’ils proviennent d’une source personnelle les rend totalement uniques. Nous espérons qu’ils seront aussi appréciés par leurs nouveaux propriétaires que par les précédents. »