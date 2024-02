Microsoft a profité de l’un des outils PowerToys pour améliorer Windows 11

Les PowerToys sont une vitrine très importante pour Microsoft, notamment pour Windows 11 et ce qu’il peut faire avec la communauté. Ces outils sont open source et accessibles à tous, que ce soit pour les améliorer ou pour les utiliser. L’un d’eux a désormais réussi à gagner de l’espace apporté par Microsoft pour améliorer Windows 11.

Microsoft tire le meilleur parti des PowerToys

Quiconque a utilisé PowerToys sait bien ce qu’ils peuvent offrir aux utilisateurs de Windows 11 et d’autres versions. Ce sont de véritables extras qui améliorent les systèmes d’exploitation et garantissent des outils qui ne peuvent garantir leur place dans le système Microsoft.

Néanmoins, et grâce à leur accès à tous, ils peuvent être améliorés par n’importe qui, étant contrôlés et garantis par une communauté de développeurs. Microsoft a ici un rôle principal, mais profite de cette aide unique pour créer une solution très intéressante.

Désormais, pour améliorer encore Windows 11, un de ces outils PowerToys a été promu et sera bientôt accessible dans Windows 11. Il acquiert ainsi un rôle essentiel dans ce système, montrant à quel point les PowerToys peuvent être importants pour Microsoft.

Les outils enrichiront Windows 11

La build 26058 ajoute une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité qui vous permet de transformer le curseur de votre souris en une grande croix colorée. Cela permet aux utilisateurs ayant des problèmes de vision de les localiser et de les contrôler plus facilement. Comme beaucoup d’autres fonctionnalités d’accessibilité dans Windows 11, l’activation du réticule du curseur ne nécessite pas une navigation approfondie dans l’application Paramètres. Appuyez simplement sur Win + Ctrl + X.

Accédez simplement aux paramètres pour personnaliser le curseur avec différentes couleurs. Les couleurs autorisées sont présentes et ajustées pour l’accessibilité. La personnalisation permet également des points supplémentaires tels que la possibilité de modifier le raccourci, d’ajuster l’opacité du curseur, le rayon central, l’épaisseur, la couleur de la bordure, de masquer automatiquement le réticule et bien plus encore.

Ce réticule de curseur devrait arriver dans le cadre de la version 24H2 de Windows 11, officiellement confirmée pour le second semestre de cette année. Bien entendu, quiconque souhaite utiliser cette nouvelle fonctionnalité doit simplement installer sa source, PowerToys. Dans le même temps, vous recevrez un grand nombre d’autres outils très intéressants et utiles dans Windows 11.