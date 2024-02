Microsoft Copilot : Comment installer l’IA sur Android, iPad et Co

Microsoft propose désormais l’environnement KI appelé Copilot pour une série de systèmes disponibles en téléchargement et en installation. L’installation est simple, mais l’utilisation n’est pas toujours exempt de problèmes.

Sommaire :

Les prérequis

En général, pour utiliser Copilot, vous avez besoin d’une connexion Internet. Une version hors ligne de Copilot n’est pas encore disponible. De plus, Microsoft limite l’utilisation complète de KI – vous n’avez accès à toutes les options de Copilot que si vous possédez un compte Microsoft gratuit. Sans compte, il existe seulement quelques possibilités de prévisualisation qui sont assez simples.

Android : Source du Google Play Store

Sous Android, l’installation de Copilot est très simple. Il vous suffit de cliquer sur ce lien qui vous mènera vers le Google Play Store. Choisissez ensuite Installer et enfin votre appareil Android sur lequel l’application sera exécutée.

Copilot fonctionne en tant qu’application native sur les téléphones Android récents. (Capture d’écran)

Après l’installation, ouvrez Copilot et connectez-vous avec votre compte Microsoft.

Vous pouvez également installer Bing en alternative. L’application combine moteur de recherche et IA. (Capture d’écran)

En alternative à l’application « pure » Copilot, vous pouvez également installer Bing via le Google Play Store. Il s’agit du moteur de recherche de Microsoft, qui est maintenant intégré à Copilot. Vous pouvez donc effectuer des recherches en ligne, lire des articles et demander à l’IA de vous fournir des réponses supplémentaires, des inspirations ou des images de chats si nécessaire. De plus, vous pouvez participer au système de récompenses Microsoft et échanger ces points contre des bons plus tard.

Apple : À partir de l’App Store pour iPhone et iPad

Sur les appareils Apple tels que l’iPhone ou l’iPad, vous pouvez également installer Microsoft Copilot en un rien de temps. Suivez simplement ce lien depuis votre appareil Apple vers l’App Store et installez l’application. Vous aurez également besoin d’un compte Microsoft pour utiliser Copilot.

Ne vous laissez pas tromper par le fait que l’application est développée pour l’iPad. Vous pouvez également l’utiliser sur votre iPhone et votre Mac. Cependant, cela peut entraîner des problèmes d’affichage.

Si tel est le cas, suivez la même procédure que sur Android : rendez-vous sur la page du Store de l’application de recherche Bing de Microsoft et installez-la. Car Copilot est également inclus dans cette application.

Chromebook : Application Android pour les ordinateurs portables Google

Grâce à la nature de Chrome OS, Copilot fonctionne également sur les Chromebooks. Il n’y a pas d’application Chromebook native, vous devrez donc vous contenter de l’application Android conçue pour les smartphones et les tablettes.

Il n’y a pas d’application Chromebook native, mais la version Android fonctionne ! (Capture d’écran)

En pratique, cela fonctionne également sans problème – à l’exception du fait que Chrome OS en mode plein écran bascule en mode portrait de smartphone – il y a donc beaucoup d’espace inutilisé à gauche et à droite. Les changements fréquents de taille de fenêtre peuvent également « casser » l’application. Dans ce cas, aucun des boutons ne réagira à vos entrées. Si cela se produit, redémarrez simplement l’application.

Linux : Impossible sans Edge

Sur Linux, la situation est claire : l’utilisation de Copilot n’est possible qu’à partir du navigateur. Si vous allumez votre ordinateur Linux dès maintenant et ouvrez un navigateur au hasard, vous serez déçu. Vous ne pouvez utiliser Copilot qu’avec un navigateur Edge et un compte Microsoft. Il n’y a donc pas d’application native pour Linux.

Windows : Uniquement sur Windows 11 par des moyens détournés

On pourrait penser que l’installation de Copilot sous Windows se déroule sans accrocs. Mais pas du tout ! Les anciennes versions de Windows, y compris Windows 10, sont exclues de l’utilisation de Copilot.

Copilot prend son envol dans la barre latérale. (Capture d’écran)

Pour Windows 11, l’utilisation est ancrée dans le système d’exploitation. À l’exception d’une version de prévisualisation pour certains pays, il n’y a pas encore d’application Copilot que vous pouvez utiliser dans le système lui-même.

Si vous ne voulez pas renoncer aux services de Copilot, nous vous montrerons comment configurer et utiliser l’environnement Microsoft KI sur Windows 11 dès maintenant.