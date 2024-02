Xiaomi travaille déjà avec ARM pour battre Qualcomm et MediaTek

Comme cela a été montré récemment, l’architecture ARM semble être l’avenir et de nombreuses marques comme Xiaomi veulent profiter de ce moment. La marque chinoise va désormais investir encore plus sur ce point et les dernières rumeurs suggèrent qu’elle s’est associée à ARM et préparerait un SoC pour battre Qualcomm et MediaTek.

Xiaomi et ARM veulent travailler ensemble

Tout comme Apple, Google et Samsung, de nombreux autres fabricants souhaitent également créer leurs SoC propriétaires. De cette façon, ils peuvent contrôler fermement et complètement ce qu’ils peuvent proposer sur leurs smartphones. Dans le même temps, la même chose se produit avec le système d’exploitation et les autres logiciels.

Xiaomi avait déjà investi sur ce point, ayant même dévoilé sa proposition. Cela s’est finalement limité au marché chinois, mais il a prouvé qu’il était à la hauteur des besoins pour créer sa proposition, capable d’égaler ce que la concurrence offre et possède sur le marché.

Désormais, et d’après ce qui a été révélé sur le réseau social Weiboo par le PDG de MediaTek, Rick Tsai, ARM collabore avec Xiaomi dans le développement d’un SoC. Source de cette déclaration provient d’un rapport de Counterpoint Research et révèle qu’ARM collaborait déjà avec Oppo, mais le projet a rencontré des défis et a finalement été abandonné.

GRANDE NOUVELLE : le PDG de Mediatek a divulgué un secret de l’industrie, il a confirmé qu’ARM travaillait avec Xiaomi pour construire ses propres puces. Auparavant, l’entreprise travaillait avec Oppo, mais elle a rencontré de nombreuses difficultés et le projet a été abandonné. Maintenant, tous les regards sont tournés vers Xiaomi pic.twitter.com/ARZRSQkYTB – Kartikey Singh (@That_Kartikey) 16 février 2024

Allons-nous avoir un nouveau SoC pour smartphones ?

Maintenant qu’Oppo est hors du processus, il semble qu’ARM ait trouvé un nouveau partenaire en la personne de Xiaomi pour son propre SoC pour ses smartphones. Il s’agit d’un processus qui n’est naturellement pas simple, car il nécessite la conception et l’utilisation de plusieurs composants, ce que ARM doit fournir.

Il sera également intéressant de voir qui Xiaomi choisira pour concevoir et fabriquer son SoC. Par exemple, Apple dépend de TSMC pour fabriquer la série A Bionic, tandis que Google dépend actuellement de Samsung pour son SoC Tensor.

Nous sommes encore loin de voir une proposition concrète de Xiaomi, créée avec l’aide d’ARM. Néanmoins, si ce partenariat se confirme, il sera très intéressant de voir arriver un énième concurrent pour un marché de plus en plus actif et plus riche en termes de propositions.