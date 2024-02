Un fan parvient à construire un couteau à plasma fonctionnel : il s’est inspiré d’un jeu vidéo

Un youtubeur a réussi à créer un couteau plasma fonctionnel très intéressant

Le couteau s’inspire clairement | Image : Plasma Channel

Fabriquer une épée plasma fonctionnelle est un défi à relever. Il faut être un grand connaisseur de cet état de la matière pour le faire sans risques. Contrairement à d’autres créations, comme les sabres laser de Star Wars fabriqués par certains amateurs, cela utilise un système beaucoup plus complexe, mais tout aussi intéressant. Voyons comment il a réussi à le créer, mais d’abord, sur quel jeu vidéo a-t-il été basé pour le créer ?

Comme vous pouvez l’imaginer, l’épée est basée sur l’épée d’énergie de Halo utilisée par le Covenant et que le Master Chief utiliserait plus tard pour faire la guerre aux ennemis de l’humanité. L’inspiration est claire, mais évidemment, il n’est pas possible de recréer exactement l’épée d’énergie, donc il a décidé de la transformer en couteau plasma.

Une nouvelle épée plasma

L’utilisateur YouTube Plasma Channel a réussi à créer une épée plasma fonctionnelle en combinant son ingéniosité et ses compétences techniques. Dans le processus, de nombreuses technologies innovantes aussi intéressantes que la création de l’épée elle-même ont été utilisées. Parmi celles-ci, la création de puces nécessaires pour exécuter les actions, des imprimantes 3D et même l’aide des abonnés de la chaîne.

Ainsi, la FS Blade est née, capable d’émettre 20 000 volts de plasma avec un poids d’environ trois cents grammes. Il s’agit donc d’un élément assez léger. Le voir en action est assez surprenant, car le plasma circule à l’intérieur, remplissant l’espace entre les deux tranchants.

Le fait qu’il s’agisse d’un couteau pratique est une autre histoire. Mais ce n’était pas son objectif. Son rôle est esthétique et celui de tenter de surmonter les limites techniques actuelles pour y parvenir. À cet égard, c’est un pari très amusant et agréable à regarder. Après tout, la vidéo dure un peu plus de 10 minutes et offre une vision assez positive de la création du produit. En général, ça vaut la peine, et dans les propres mots de son créateur :

Je n’ai pas créé cette pièce comme un couteau fonctionnel, mais comme une pièce d’art mobile.

Pour ces raisons, il s’agit d’une proposition ingénieuse, qui peut-être n’a pas d’utilité, mais qui comblera l’illusion des fans de jeux vidéo et nous permettra de comprendre les défis techniques qui se cachent derrière la réalisation de ces questions.