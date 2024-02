Le changement a ralenti ! Moins d’utilisateurs d’Android ont migré vers l’iPhone en 2023

La guerre éternelle entre Android et iOS conduit de nombreux utilisateurs à changer constamment de camp. Ces changements font fluctuer la domination du marché, ce qui est important pour les marques et leurs offres. Une nouvelle analyse a montré que le changement s’est ralenti et que moins d’utilisateurs d’Android ont migré vers l’iPhone et iOS en 2023.

Les données proviennent de Consumer Intelligence Research Partners et ont analysé le paysage des utilisateurs Android et iOS. En particulier, le nombre d’utilisateurs ayant décidé de changer de système et d’adopter des propositions de concurrence directe a été mesuré.

Comme les autres années, ce chiffre est (relativement) élevé, même s’il a ralenti par rapport au passé. En 2023, le nombre d’utilisateurs passés d’Android à iOS s’élevait à 13 %. Cela représente une baisse par rapport au taux de 15 % enregistré en 2022, qui était le taux le plus élevé des cinq dernières années.

Pourtant, comme les années précédentes, c’était au-dessus de la norme. En 2020 et 2021, cette valeur était de 11 %, la plus basse des 5 dernières années. Enfin et à titre de comparaison, cette valeur est également la même que celle enregistrée en 2019.

La valeur et la baisse de 2023 sont intéressantes à l’heure où Apple semble intensifier sa lutte contre l’écosystème Android. L’entreprise a renforcé les mesures visant à isoler les utilisateurs de ce que propose iOS, ce qui a attiré l’attention des autorités de régulation.

Ce que ces chiffres montrent cependant, c’est la tendance, sans surprise, à ce que le changement ne se produise pas. Les utilisateurs d’iPhone restent fidèles à leur iPhone, et les utilisateurs d’Android ne changent pas grand-chose non plus. Bien qu’il y ait des avantages à changer dans certains cas, les inconvénients l’emportent souvent.

Avec un marché en constante évolution, il sera intéressant de voir comment cette valeur se manifestera en 2024. Apple a déjà réussi à battre Samsung dans le domaine des ventes, mais avec l’arrivée de nouvelles propositions, tout devrait changer et revenir à ce qui a été le standard des dernières années.