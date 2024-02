Son PC a commencé à mal fonctionner. En l’ouvrant, il a découvert une invasion de fourmis qui l’a détruit de l’intérieur.

Le propriétaire de l’ordinateur l’a ouvert et s’est rendu compte de l’invasion. Voici comment il a combattu le fléau

Les fourmis peuvent manger les composants les plus plastiques

À qui n’est-il jamais arrivé d’ouvrir son ordinateur et de découvrir qu’une colonie de fourmis le dévorait de l’intérieur ? Ce n’est pas vraiment une situation courante, bien que cela se soit déjà produit par le passé. Ces derniers jours, un utilisateur de Reddit utilisait son ordinateur mais celui-ci surchauffait, alors il l’a ouvert et a découvert une invasion de fourmis de feu.

Rien n’a fonctionné pour les arrêter

Selon Thejus.Parol dans un post Reddit, son ordinateur a été conquis par cette espèce de fourmis qui étaient tranquillement en train de dévorer ses composants internes. Tout a commencé lorsqu’il utilisait son PC comme d’habitude, mais il a soudain remarqué que le GPU émettait beaucoup plus de chaleur que d’habitude, peut-être en utilisant l’une de ces 10 applications pour mesurer la température. Il est allé vérifier si le ventilateur fonctionnait correctement et c’est là qu’il a découvert les fourmis, qui sortaient de là.

La première chose qu’il a faite a été de s’inquiéter. Une fois la situation acceptée, il a commencé à démonter son ordinateur, ce qui est tendance avec les Vision Pro. En le faisant, il s’est rendu compte que les locataires avaient mangé une partie des plaques et de la pâte thermique, qui dissipent la chaleur des puces vitales. Ce matériel est remplaçable, mais Thejus.Parole n’en avait pas, il a donc dû étendre le reste.

Pour les éliminer, il a utilisé un sèche-cheveux, espérant griller les insectes pour que les autres soient obligés de partir. Comme il l’explique, les températures ont augmenté de plus de 20°C. Il a également nettoyé l’intérieur du PC et a vaporisé un spray anti-insectes sur le bureau. Peu importe, peu de temps après, une nouvelle vague a repris l’ordinateur et a continué à dévorer les composants.

Actuellement, il ne sait pas comment agir face à l’invasion. Comme il l’indique dans son post, il n’y a pas d’autre endroit dans sa chambre où il ait vu des fourmis, bien qu’il ait vaporisé le spray aux alentours, au cas où. Logiquement, il est préoccupé par ce qui pourrait arriver à son ordinateur.

Il est possible que l’une des raisons pour lesquelles l’invasion est si dangereuse pour son PC soit que les fourmis sont des fourmis de feu, une espèce connue pour leur agressivité et leur résistance. Non seulement elles se sentent chez elles à l’intérieur d’un ordinateur, mais elles le font aussi dans les boîtiers CTO, les installations électriques et autres.