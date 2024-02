Lineage OS 21 est là, la meilleure ROM pour amener Android 14 sur votre smartphone

Même si les mises à jour d’Android s’améliorent, de nombreux smartphones sont oubliés. La solution consiste souvent à trouver une ROM plus moderne et plus performante et à l’appliquer à l’équipement. L’un des plus connus et des plus utilisés est Lineage OS, qui atteint désormais la version 21. Venez découvrir les dernières actualités concernant la meilleure ROM pour amener Android 14 sur votre smartphone.

Lineage OS 21 est arrivé, la meilleure ROM

Depuis de nombreuses années, Lineage OS offre aux utilisateurs un moyen de mettre à jour leurs smartphones. Après avoir été abandonnée par les marques, cette ROM garantit les mises à jour nécessaires, voire de sécurité, qui apportent les nouveautés et améliorations attendues à chaque nouvelle version d’Android.

Désormais, sur la base de ce qui a été annoncé, Lineage OS a été mis à jour vers Android 14, ce qui était déjà attendu. Il s’agit de la version qui fait un nouveau pas en avant et offre aux utilisateurs la dernière version préparée par Google pour son système d’exploitation mobile.

Bien plus qu’Android 14

En plus de la nouvelle version d’Android, Lineage OS apporte également de nouvelles fonctionnalités en termes d’applications que les utilisateurs peuvent utiliser. Certaines sont présentes et ont été améliorées par l’équipe qui a développé cette ROM et d’autres ont été créées de toutes pièces pour être une véritable alternative.

Ainsi, dans cette version, nous avons une nouvelle application dédiée à la galerie d’images, qui a été renouvelée. En plus de cela, beaucoup de ceux qui étaient déjà présents ont été mis à jour et améliorés avec le langage de conception de Google ou quelque chose de simple comme le mode sombre.

Pour plus de 100 smartphones

Les versions de Lineage OS 21 sont disponibles pour plus de 100 smartphones, pas seulement les derniers. De plus, l’équipe de développeurs maintiendra également les versions de Lineage OS 18.1 pour continuer à prendre en charge les appareils plus anciens.

La liste des nouvelles fonctionnalités de Lineage OS 21 est assez longue et peut être consultée ici. Avec cette version, la porte d’Android 14 est ouverte à beaucoup plus de smartphones, qui dans la plupart des cas n’auraient pas accès à cette nouvelle version du système Google.