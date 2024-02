Et le 14ème jour… les utilisateurs renvoient leur Apple Vision Pros

Les passionnés attendaient avec impatience d’essayer les lunettes de réalité virtuelle (VR) qui promettaient de changer la vie des gens depuis le moment où Apple les a mentionnées il y a quelques mois. Cependant, 14 jours après avoir été livré chez les utilisateurs, le Vision Pro est restitué à la marque.

Le Vision Pro développé par Apple est un appareil qui respire la technologie, avec un potentiel incroyable. Cependant, en raison des défauts qu’il présente encore, il est confronté à une évolution abrupte. Après avoir été achetés par les spectateurs les plus impatients, lors de leur lancement sur le marché début février, il semble que de nombreux utilisateurs aient décidé de les retourner.

La politique de retour d’Apple permet aux clients américains de retourner n’importe quel produit dans les 14 jours suivant la date de facture pour un remboursement complet ou un échange. Le produit doit être dans son état d’origine, avec toutes les pièces, accessoires et emballages inclus. La politique de retour s’applique à Vision Pro lui-même, ainsi qu’aux verres ZEISS fabriqués sur mesure en fonction de la prescription de l’utilisateur.

Les curieux reviennent au Vision Pro d’Apple

Les conditions de retour ont permis à de nombreux passionnés, fans et créateurs de contenu d’acheter le Vision Pro, d’utiliser l’appareil pendant quelques jours pour essayer et enregistrer le contenu que nous avons regardé, et de renvoyer le produit pour un remboursement complet.

Selon les données recueillies à partir de certains rapports de retour, la plainte la plus courante est le confort du Vision Pro (en réalité, son absence). Les utilisateurs se sont plaints du fait que les casques VR provoquent des maux de tête et le mal des transports – une plainte apparemment courante avec les appareils VR de première génération.

Après l’inconfort, le poids de l’appareil et sa répartition disproportionnée (car la majeure partie se trouve à l’avant) ont également donné lieu à des plaintes et à des retours ultérieurs. Certains utilisateurs ont également signalé des yeux secs et des rougeurs.

Malgré les retours, il est important de noter qu’il s’agit des premiers utilisateurs et qu’ils ne sont donc pas forcément représentatifs de l’ensemble du marché. De plus, il est possible qu’Apple résolve les problèmes à l’origine des plaintes, car certains d’entre eux étaient déjà connus avant la mise en vente du Vision Pro.