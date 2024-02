Le nouveau (et adorable) robot intelligent de Panasonic est capable de créer des liens avec les humains

NICOBO, le robot qui allie haute technologie et empathie pour créer des liens émotionnels avec ses utilisateurs

Panasonic veut que son nouveau robot soit votre animal de compagnie : voici NICOBO, un robot adorable dont l’existence dépend de vous

Dans le domaine de la robotique grand public, Panasonic présente son robot intelligent innovant appelé NICOBO. La particularité de ce robot réside dans son objectif. Il ne s’agit pas d’un appareil destiné à aider à la maison, c’est un compagnon de vie supplémentaire dont l’existence dépend entièrement de l’utilisateur.

Objectif de NICOBO : La robotique au service du bien-être humain

Sous la direction de Yoichiro Masuda, émerge la notion de « robots vulnérables ». Ce concept fait référence à des dispositifs qui, grâce à leur conception et à leur fonctionnalité, favorisent l’attention et les soins de la part de l’utilisateur, créant ainsi un sentiment d’engagement et de réalisation.

Le projet, réalisé en collaboration avec Michio Okada, enseignant à l’Université de technologie de Toyohashi, est basé sur l’idée que la technologie à haute efficacité, bien qu’elle accomplisse des tâches sans intervention humaine, ne contribue pas toujours à améliorer la qualité de vie. Cela est dû au fait que les utilisateurs peuvent perdre la sensation de participation ou d’amélioration de leurs compétences.

Capacités et caractéristiques de NICOBO

NICOBO se présente comme une réponse à une nouvelle approche de l’électronique quotidienne. Conçu à l’aide des derniers composants, il intègre une variété d’outils tels que des capteurs d’accélération, de gyroscope, de température et de luminosité. Il intègre également une technologie de reconnaissance vocale utilisant ses trois microphones, une connectivité WiFi et un processeur ARM Cortex-A53 à quatre cœurs. Il comprend également une caméra et un haut-parleur.

La caractéristique vraiment distinctive de NICOBO est sa capacité à interagir avec ses propriétaires de manière spontanée et autonome. Contrairement aux assistants virtuels traditionnels qui fonctionnent par commandes, NICOBO peut réagir ou ignorer ses propriétaires, de manière similaire à un chien le ferait.

De plus, le robot a la capacité de s’exprimer à travers des mouvements oculaires, corporels et de queue. Son vocabulaire s’élargit au fil du temps, ce qui favorise le développement d’une relation à long terme avec son propriétaire. La conception a également été pensée pour favoriser cette sensation d’attachement.

NICOBO ressemble à une peluche, il est recouvert de tissu, ce qui le rend doux au toucher et ne rappelle pas les chiens robots qui étaient entièrement en plastique. Au premier abord, il ne suscite pas de rejet. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour que, en le voyant, la sensation soit d’une tendresse absolue.

NICOBO, un changement dans la perception des robots

Avec ces caractéristiques, NICOBO offre une vision différente de l’interaction avec les robots. Cet appareil intelligent remet en question la vision traditionnelle de l’électronique grand public, favorisant une sensation de soin et d’affection, et indique un avenir où la robotique pourrait jouer un rôle plus important dans l’amélioration du bien-être humain.