DMA : Apple ne sera pas obligé d’ouvrir iMessage aux concurrents

iMessage (application Messages au Portugal) a été exclue de la réglementation exigeant l’interopérabilité avec d’autres plateformes de messagerie en vertu de la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), à la suite de la conclusion d’une enquête menée par le régulateur.

iMessage d’Apple « à l’abri » de la loi sur les marchés numériques

Selon l’UE, l’enquête a déterminé que la plateforme iMessage d’Apple et le moteur de recherche Bing de Microsoft n’occupent pas une position suffisamment dominante pour être couverts par les règles strictes du DMA pour les services fournis par les soi-disant contrôleurs d’accès ou gardiens numériques des grandes entreprises technologiques, dont Apple. , Meta, Google, Amazon et TikTok.

Apple et Microsoft ont déclaré qu’ils saluaient la décision de ne pas être désignés comme services de plate-forme de base dans des déclarations séparées suite à l’annonce.

L’UE a travaillé sur une législation en vertu du DMA qui aurait obligé Apple à apporter des modifications à iMessage pour le rendre disponible sur d’autres plates-formes. Les règles d’interopérabilité auraient permis à des applications Meta telles que WhatsApp ou Messenger d’interopérer avec le framework iMessage et Apple aurait été contraint de se conformer à ces règles dans l’UE.

Cependant, l’enquête de l’UE a conclu qu’iMessage est exclu de la législation car il n’est pas largement utilisé par les entreprises. L’exclusion de cette règle répond aux souhaits d’Apple, qui se débat depuis 5 ans avec une enquête de marché de cinq ans menée par la Commission européenne.

Malgré la conclusion de l’enquête sur iMessage, le DMA continue de contraindre Apple à apporter des changements importants à son écosystème d’applications dans l’Union européenne. Par exemple, avec iOS 17.4, attendu le mois prochain, Apple déploiera des mises à jour qui permettront aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad de télécharger et d’installer des applications en dehors de l’App Store via des marchés d’applications alternatifs.

