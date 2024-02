Déterminer l’heure exacte d’un passage, une nouvelle méthode semble être plus fiable

Une nouvelle recherche publiée dans Nature Microbiology suggère qu’il est possible de déterminer précisément l’heure d’un passage en identifiant certaines espèces microbiennes.

Établir l’heure exacte d’un passage est d’une importance fondamentale dans les enquêtes criminelles et les procédures judiciaires. Cependant, il n’est pas toujours possible de déterminer avec une précision absolue l’heure d’un passage en raison de l’interaction complexe de variables biologiques et environnementales. Par exemple, un climat chaud et humide peut accélérer la décomposition, tandis qu’un climat sec peut ralentir ce processus, conduisant souvent les médecins légistes à indiquer une plage de temps plutôt qu’une heure exacte de la mort.

Une nouvelle recherche a cependant démontré qu’il est possible de déterminer précisément l’heure d’un passage , promettant des percées dans le domaine de la science légale et au-delà. La nouvelle méthode est basée sur l’identification d’un groupe de 20 micro-organismes qui apparaissent à des moments spécifiques après la mort, indépendamment du lieu, du climat ou de la saison. Cette sorte de « horloge microbienne » semble être plus fiable que de nombreux autres types d’indices, tels que des taches de sang ou des empreintes digitales, qui pourraient ou non être trouvés sur une scène de crime.

Les micro-organismes peuvent révéler l’heure exacte d’un passage

Les chercheurs ont identifié un ensemble de 20 micro-organismes qui, indépendamment des variables environnementales, interviennent à chaque fois que se produit la décomposition de la viande des vertébrés, y compris celle des humains. Ces micro-organismes ont été identifiés dans le cadre d’un projet de recherche pluriannuel financé par l’Institut national de la justice des États-Unis, qui a permis d’évaluer la décomposition de 36 cadavres dans trois institutions anthropologiques légales différentes (l’Université du Tennessee à Knoxville, la Sam Houston State University et l’Université du Colorado à Mesa), et dans des conditions climatiques différentes. Les chercheurs ont ensuite prélevé des échantillons de peau et de sol pendant les 21 premiers jours de chaque cadavre en décomposition.

En analysant une quantité importante d’informations moléculaires et génomiques à partir des échantillons et en utilisant ces données pour construire une image générale de la « communauté microbienne », ou microbiome, présente dans chaque site, les chercheurs ont détecté cet ensemble d’environ 20 micro-organismes spécialisés dans la décomposition sur les 36 corps. Ces micro-organismes sont apparus de manière ponctuelle à des moments clés de l’observation, d’une durée de 21 jours, comme expliqué dans un article de recherche récemment publié dans Nature Microbiology.

« Nous avons observé que des micro-organismes similaires arrivaient à des moments similaires pendant la décomposition, indépendamment de tout nombre de variables externes », a déclaré l’auteure principale de l’étude, la professeure Jessica Metcalf de l’Université du Colorado. « Essentiellement, nous savons quels micro-organismes sont présents, comment ils évoluent dans le temps et ce qu’ils font. »

Les chercheurs ont cartographié le réseau d’interactions entre ces micro-organismes, montrant comment ils recyclent toutes les composantes humaines dans une sorte de chaîne de digestion codépendante, ce qui pourrait expliquer pourquoi ces mêmes espèces se retrouvent côte à côte dans de si nombreuses circonstances différentes. Par exemple, les champignons Candida et Yarrowia aident à décomposer les lipides et les protéines en composés plus simples tels que les acides gras et les acides aminés, et se retrouvent généralement aux côtés de la bactérie Oblitimonas alkaliphila, qui se nourrit exactement du matériau sécrété par ces champignons. « Nous soupçonnons que les principaux décomposeurs microbiens ne sont probablement pas spécifiques à la décomposition des cadavres humains et sont en partie entretenus ou semés par les insectes », ajoutent les auteurs de l’étude.

En croisant ensuite les données microbiennes avec l’apprentissage automatique, les chercheurs ont pu prédire avec précision le temps écoulé depuis la mort des cadavres. « Lorsqu’il s’agit d’enquêter sur les scènes de crime, il y a très peu de types de preuves matérielles que nous pouvons dire qui seront toujours présentes », a ajouté le co-auteur de l’étude, le professeur David Carter de l’Université Chaminade d’Honolulu. « On ne sait jamais s’il y aura des empreintes digitales, des taches de sang ou des enregistrements vidéo. Mais ces micro-organismes seront toujours présents. »