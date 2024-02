Google Maps reçoit un autre changement dans l’interface pour simplifier les recherches

Après de nombreuses années sans aucun changement, Google Maps fait l’objet de ce qui semble être une rénovation complète. Son interface est en cours d’amélioration, cherchant à intégrer de nouvelles fonctionnalités qui s’étendent au domaine de l’IA. Un changement arrive désormais immédiatement, destiné à rendre les recherches encore plus simples et intuitives.

Google Maps fait peau neuve

Le géant de la recherche ajoute constamment de nouveaux développements à Google Maps. Ils cherchent à rendre l’utilisation de ces applications plus agile et à les remplir de nouvelles informations utiles, comme nous l’avons vu cette semaine avec les informations météorologiques des lieux visités.

Un nouveau changement semble désormais en route, avec des changements plus profonds dans l’interface de Google Maps. Celles-ci apportent des reformulations assez significatives dans les principaux domaines d’utilisation de cette application, notamment la recherche d’itinéraires et l’information présentée aux utilisateurs.

L’interface devient plus simple

Pour commencer, appuyer sur un emplacement sur la carte révèle une nouvelle conception d’informations comportant des boutons de fermeture et de partage dans le coin supérieur droit. Il existe également une page d’arrière-plan juste derrière celle avec laquelle vous interagissez, qui est désormais clairement visible dans l’interface de Google Maps.

Un autre changement visible dans cette nouvelle fonctionnalité est la façon dont les emplacements ne sont plus en plein écran et révèlent une partie de l’arrière-plan de la carte en haut. Cette approche à plusieurs feuilles permet de préserver le contexte et de simplifier son utilisation.

Les recherches s’améliorent immédiatement

Le plus grand changement actuel apporté à Google Maps est la recherche d’itinéraire. En haut, cette interface sert désormais uniquement à saisir des adresses, ce qui la rend moins déroutante. La liste des moyens de transport a été déplacée vers le bas, une amélioration de l’accessibilité sur les appareils mobiles. Un balayage vers le haut révèle qu’il ne s’agit plus non plus d’une interface plein écran. Cela vous permet de visualiser la carte de plusieurs manières de navigation.

Cette nouvelle version de Google Maps commence désormais à atteindre les premiers appareils, axés sur Android. Il sera également disponible pour iOS, mais cela prendra probablement un peu plus de temps. Avec ces changements, ce service de cartographie franchit un nouveau pas qualitatif et devient encore plus simple à utiliser pour tous et dans toutes les situations.