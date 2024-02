Google Circle to Search: Comment ça marche et quelles sont vos alternatives

Avec la présentation du Galaxy S24(+) et du S24 Ultra, le fabricant Samsung a présenté en collaboration avec Google la fonction Circle to Search. Grâce à l' »intelligence artificielle », il est maintenant très facile pour vous de marquer des choses intéressantes et de les rechercher. Samsung promeut cette fonctionnalité comme l’un des points forts des nouveaux smartphones, mais dans l’ensemble, l’approche n’est pas tout à fait nouvelle. Cela a un avantage : si votre téléphone ne prend pas en charge Circle to Search, vous pouvez simplement utiliser une alternative comme Google Lens.

Sommaire :

Comment fonctionne Circle to Search

Google et Samsung décrivent Circle to Search comme une recherche novatrice, orientée visuellement et rendue possible uniquement grâce à l’intelligence artificielle. En même temps, son utilisation n’est pas vraiment complexe.

Circle to Search devrait idéalement fonctionner dans toutes les applications de votre smartphone. Lorsque vous activez la fonctionnalité, une superposition apparaît. Un écran quasi transparent se superpose, par exemple, à l’application Instagram ouverte. Vous pouvez entourer des objets avec votre doigt (ou le S Pen du S24 Ultra) que vous souhaitez en savoir plus. Vous pouvez également sélectionner du texte de cette façon pour le traduire ou le rechercher.

Sur le S24 Ultra, Circle to Search prend également en charge le S Pen. (Photo : Samsung)

En très peu de temps, vous obtenez directement dans la superposition, sans quitter l’application active, des résultats de recherche tels que la possibilité d’acheter les objets que vous avez entourés ou de continuer vos recherches.

Circle to Search offre, entre autres, ces possibilités d’utilisation :

Magasiner ce que vous voyez : Vous aimez la tenue que vous voyez sur une célébrité sur un site web ? Entourez le sac à main ou les chaussures pour afficher les résultats d’achat. Rechercher des mots et des phrases : Vous ne connaissez pas un mot étranger ou souhaitez savoir dans quelle langue il est utilisé ? Pas de problème. Il est également pratique que si des amis vous envoient des recommandations de restaurants par messagerie, vous pouvez les vérifier rapidement sans changer d’application. Questions plus complexes : Circle to Search ne vous dit pas seulement ce que vous voyez sur une image (par exemple un délicieux plat), mais il répond également à des questions approfondies. Vous pouvez les saisir directement dans la barre de recherche ou les choisir parmi les suggestions fournies. Recommandations : Si vous entourez, par exemple, des paysages, Google vous recommande des destinations de voyage et des sites touristiques correspondants.

Vous devez garder à l’esprit que Circle to Search nécessite une connexion Internet. La fonctionnalité n’est pas disponible hors ligne.

Configurer sur Galaxy S24

Circle to Search est une fonctionnalité exclusive de la gamme Galaxy S24 de Samsung, les autres téléphones du fabricant coréen étant exclus (jusqu’à présent, en février 2024).

La configuration est rapide et simple. Suivez ces étapes :

Ouvrez les « Paramètres » et accédez à « Affichage ». Appuyez sur « Barre de navigation » et activez « Circle to Search avec Google ».

La fonctionnalité est rapidement activée. (Photo : Samsung)

À l’avenir, vous pourrez activer Circle to Search en appuyant sur le bouton d’accueil puis en le maintenant enfoncé brièvement. L’interface superposée s’ouvrira alors.

Recherche AI sur Google Pixel 8 (Pro)

Depuis le début du mois de février 2024, Circle to Search est également disponible sur les modèles Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Normalement, vous n’avez pas besoin d’activer cette recherche spécifiquement.

Appuyez sur le bouton d’accueil et maintenez-le enfoncé brièvement jusqu’à ce que l’interface superposée s’affiche. La fonctionnalité est maintenant utilisable.

Pour quels smartphones Circle to Search sera-t-il disponible ?

Jusqu’à présent, Circle to Search n’est disponible que sur les Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, ainsi que sur les Pixel 8 et 8 Pro. Il s’agit probablement d’une fonctionnalité temporairement exclusive, d’autres smartphones devraient donc suivre à l’avenir.

Les smartphones suivants sont très probables :

Samsung Galaxy S23

Les smartphones de la série Pixel 7 et éventuellement le Pixel Fold

Des rapports non confirmés indiquent que Circle to Search pourrait être disponible pour d’autres téléphones à partir de septembre 2024 – selon les rumeurs, dans le cadre d’Android 15. Cela signifie donc également qu’avant l’automne, il n’y a aucune chance que Google propose Circle to Search sur les smartphones d’autres fabricants.

Il n’est pas encore clair si Circle to Search sera disponible sur d’autres smartphones. Mais c’est probable. (Photo : Google)

Alternatives à Circle to Search

Ce partenariat exclusif entre Google et Samsung peut être décevant et décevra certainement de nombreux propriétaires de Galaxy et Pixel un peu plus anciens. Finalement, nous ne parlons pas non plus d’une fonctionnalité vitale. De plus, avec Google Lens, disponible depuis des années, vous disposez d’une alternative pratique – pour Android et iOS (partie de l’application Google).

Google Lens est très adapté aux smartphones plus anciens et offre des fonctionnalités similaires à Circle to Search. (Capture d’écran) Microsoft Edge propose également des fonctionnalités d’IA. (Capture d’écran)

Bien que Google Lens ne vous permette pas de dessiner des cercles autour des objets, vous pouvez utiliser des images de votre galerie ou des captures en direct de votre appareil photo. Ou bien traduire des textes en temps réel ou faire des recherches à leur sujet. Bien sûr, dans le doute, vous devrez prendre des captures d’écran, par exemple, sur Instagram, pour les utiliser ensuite avec Google Lens. Mais l’effort est minime.

D’autres alternatives similaires à Circle to Search sont :