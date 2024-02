La nostalgie devenue appareil : ce lecteur CD portable est un véritable hommage au mythique Discman

Il dispose d’un audio haute résolution, d’une autonomie de 10 heures et sert à bien plus qu’à écouter de la musique

Ce lecteur de CD portable appelé DiscDream est une version modernisée du mythique Discman / Image de MoonDrop

Le Discman de Sony est considéré comme l’un des dispositifs technologiques les plus mythiques de l’histoire. Il y a déjà quelques années depuis son apogée de popularité, mais ce lecteur de CD portable reste bien présent dans la mémoire de beaucoup. Maintenant, en cette année 2024, c’est une autre entreprise japonaise qui lui rend hommage sous la forme d’un lecteur de CD portable moderne doté d’un audio haute résolution et d’une autonomie de 10 heures.

DiscDream est le nom de ce lecteur de CD au design qui nous rappelle le Discman, mais qui a également une touche moderne. La différence entre les deux appareils est que DiscDream sert à bien plus qu’à écouter de la musique depuis un CD. Selon la marque MoonDrop sur son site officiel, il peut également être utilisé comme une carte son USB et comme un lecteur de musique numérique stockée sur une carte microSD.

DiscDream, le lecteur de CD portable en hommage au Discman

Le DiscDream de MoonDrop est la nostalgie devenue dispositif grâce à ses similitudes avec le Discman, mais avec une touche moderne dans son design qui nous rappelle l’année en cours. L’esthétique du lecteur est très similaire à celle du boîtier d’un CD physique, avec une forme rectangulaire et un couvercle transparent qui nous permet de voir le disque à l’intérieur. De plus, sur l’un de ses côtés, il comporte une série de boutons qui permettent de contrôler la lecture.

Lorsqu’un CD est inséré, ce lecteur portable fonctionne comme n’importe quel autre. La grande différence avec le Discman est que MoonDrop a travaillé sur une mémoire cache électronique et un système d’amortissement physique pour que les vibrations de l’appareil n’affectent pas la lecture. Cela, ajouté à une tête laser professionnelle et à des pilotes importés du Japon, assure une excellente qualité audio.

Le DiscDream peut également être utilisé comme lecteur de musique numérique. En réalité, il dispose d’un emplacement dans lequel on peut insérer une carte microSD avec des fichiers aux formats MP3, WMA, LC-AAC, OGG, FLAC et APE. Le lecteur est équipé d’un décodeur Cirrus Logic 32 bits avec une fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz à 384 kHz. Cela a été l’une des grandes préoccupations de ses développeurs, que le DiscDream soit capable de produire un son haute résolution.

Ce lecteur portable moderne est doté d’une prise jack 3,5 mm sur laquelle on peut connecter des écouteurs pour écouter la musique. De plus, il est également compatible avec la connexion à des haut-parleurs externes, ce qui signifie que l’audio qu’il reproduit peut également être écouté à voix haute. De plus, le port USB-C lui permet également de fonctionner comme une carte son externe lorsqu’il est connecté à un PC.

Le DiscDream repose sur une batterie de 3500 mAh de capacité pour offrir une autonomie étendue. En particulier, le fabricant promet 10 heures d’utilisation avant de devoir passer par le chargeur, qui peut être le même que celui utilisé pour charger le téléphone portable ou les écouteurs.

Maintenant, est-ce que ce DiscDream est disponible à l’achat ? Il est sorti sur le marché il y a quelques mois pour un prix de 199 dollars (environ 185 euros actuel), mais certains problèmes de production ont entraîné un retard dans sa disponibilité publique. Il n’est actuellement pas disponible pour la réservation, mais il est prévu qu’il le soit à nouveau une fois que les commandes en liste d’attente auront été traitées.

Les applications pour écouter de la musique en ligne ont fait en sorte que des appareils tels que le Discman ou le lecteur MP3 ne soient plus utilisés. Cependant, des appareils comme le DiscDream sont parfaits pour ceux qui sont nostalgiques et veulent continuer à profiter de la musique de manière traditionnelle.