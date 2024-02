Microsoft a officiellement annoncé l’arrivée de sudo sur Windows 11

Microsoft a quelque chose de nouveau pour tous ceux qui utilisent Windows. Le célèbre sudo de Linux et macOS atteint enfin le système d’exploitation le plus utilisé. Les tests de cette nouvelle fonctionnalité vont commencer dès maintenant et ouvriront ainsi les portes d’un contrôle encore plus grand sur le système Microsoft.

Une nouvelle fonctionnalité importante de Microsoft

Bien qu’il s’agisse de quelque chose de complètement nouveau et différent, l’arrivée de sudo dans Windows 11 n’a rien de nouveau. Cette nouvelle fonctionnalité a été révélée par inadvertance par Microsoft il y a quelques jours, lors de la sortie anticipée d’une nouvelle version de Windows Server.

Pourtant, et maintenant officiellement, Microsoft a révélé à tous ses projets d’intégration de sudo dans Windows 11. Il souhaite donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur les commandes exécutées dans le système d’exploitation, notamment lorsque des autorisations d’administrateur sont requises.

L’utilisation de sudo sur Windows 11 se fera de la même manière que sur tout autre système. L’utilisateur appelle cette commande et ajoute ce qu’il souhaite exécuter avec les autorisations d’administrateur. Bien entendu, il vous sera demandé d’autoriser cette étape, avec le célèbre UAC.

Autorisations d’administrateur plus simples

La différence avec cette version est que l’utilisateur peut, en modifiant les paramètres de Windows 11, définir si la commande sera exécutée dans une nouvelle fenêtre, dans la même fenêtre ou dans la même fenêtre sans interaction avec le clavier. Ce changement peut également être effectué avec la commande sudo elle-même.

Microsoft a son sudo pour Windows 11 encore à un stade très précoce de développement et de test. Il est dans des versions dédiées à Windows Insider et devrait être travaillé dans les prochains mois pour offrir encore plus à ses utilisateurs. Fait intéressant, et comme cela devient déjà une habitude chez Microsoft, sudo est accessible à tous en open source.

Il s’agit d’un excellent ajout que Microsoft apporte à Windows 11. Cette nouvelle fonctionnalité vous donnera encore plus de contrôle et vous évitera d’avoir à ouvrir de nouvelles fenêtres Powershell avec des autorisations d’administrateur. Avec la commande sudo tout sera plus simple et plus rapide.