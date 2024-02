Comment utiliser l’Assistant de discussion Galaxy AI sur le Galaxy S24

Le Galaxy AI de Samsung permet actuellement d’alimenter la gamme Galaxy S24 avec une série d’outils AI utiles. Aujourd’hui, nous allons parler d’un autre excellent outil AI qui peut vous aider avec vos messages texte. Avez-vous déjà eu quelqu’un qui vous envoyait des SMs dans une langue que vous ne compreniez pas ou vous envoyiez des SMs à quelqu’un dans une langue que l’autre personne ne comprenait pas? Eh bien, vous pouvez résoudre tous ces problèmes et les barrières linguistiques avec l’aide de Chat Assist de Galaxy AI sur la gamme S24.

Grâce à l’IA et à de tels outils, le comblement de la barrière linguistique est devenu plus facile que jamais. Désormais, si vous utilisez le Galaxy S24, ou prévoyez d’obtenir l’un des appareils S24, ou attendez la mise à jour Galaxy AI et One UI 6.1 pour le S23, Tab S9, ou même le Z Fold/Flip 5, alors ce guide est pour vous.

Comment activer Chat Assist sur le Galaxy S24

Avant de vous expliquer comment utiliser la fonction Chat Assist sur votre appareil Galaxy S24, vous devrez d’abord l’activer. Oui, c’est quelque chose que vous devez faire, car tout le monde peut ne pas être intéressé par l’utilisation de la fonction dès qu’il reçoit son Galaxy S24. Suivez donc ces étapes pour activer Chat Assist sur votre Galaxy S24.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Galaxy S24. Faites défiler et appuyez sur Fonctionnalités avancées. Ensuite, appuyez sur Intelligence avancée.

Appuyez sur Clavier Samsung, puis sur Traduction de chat sur la page d’assistance à l’écriture Assurez-vous de basculer le bouton bascule sur Activé pour activer Chat Assist sur votre Galaxy S24. Faites glisser vers la page d’assistance à l’écriture et appuyez sur Style et grammaire.

Assurez-vous de garder également cette bascule activée. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d’effectuer le traitement localement ou via le cloud en activant ou désactivant le deuxième bouton bascule.

Désormais que vous avez activé Chat Assist sur votre Galaxy S24, il est temps de faire usage de cet outil AI. Notez que cela ne fonctionnera que lorsque vous utiliserez le clavier Samsung. Installer un autre clavier et essayer d’utiliser cette fonctionnalité ne fonctionnera pas car il s’agit d’un outil AI conçu pour fonctionner et s’intégrer parfaitement avec les applications Samsung.

Comment utiliser Chat Assist sur le Galaxy S24

Désormais que vous avez activé Chat Assist sur votre Galaxy S24, il est temps de profiter de cette fonctionnalité excitante et cool. À titre d’exemple, j’utiliserai l’application Messages sur le Galaxy S24 Ultra pour vous montrer comment utiliser la fonction Chat Assist.

Tout d’abord, ouvrez l’application Messages sur votre Galaxy S24. Désormais, dans le champ de texte, saisissez le message mais ne l’envoyez pas encore. Appuyez sur l’icône Galaxy AI qui est présente sur la barre de menu du clavier. Un menu contextuel apparaîtra maintenant à l’écran. Vous pouvez choisir parmi trois options – Traduire, Style d’écriture ou Orthographe et grammaire. Vous pouvez choisir l’option que vous souhaitez et Galaxy AI effectuera la tâche en direct sur votre appareil instantanément.

Voici comment vous pouvez activer et utiliser la fonction Chat Assist sur le Galaxy S24 avec Galaxy AI. Le meilleur de tous, vous pouvez utiliser Chat Assist avec plusieurs applications de messagerie texte telles que l’application Messages, WhatsApp, et toute autre application que vous utilisez pour envoyer et recevoir des messages texte.

Pensées finales

Ceci conclut le guide sur la manière dont vous pouvez utiliser l’outil AI Chat Assist sur votre gamme Galaxy S24. Bien que cette fonctionnalité soit très utile et parfaite pour vous aider à accomplir rapidement et correctement vos tâches, combien de personnes l’utiliseront régulièrement? Utiliserez-vous ces outils alimentés par Galaxy AI sur votre Galaxy S24? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux.