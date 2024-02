Waze change encore son interface pour être encore plus simple à utiliser

Même s’il s’agit d’une application appartenant à l’écosystème de Google, Waze suit sa propre ligne de développement et influence même souvent Google Maps. Cette application évolue et se renouvelle désormais, pour être encore plus simple à utiliser, en éliminant ce qui semble inutile et qui n’est finalement pas utilisé.

Comme Waze est une application presque essentielle pour de nombreux utilisateurs, il est important qu’elle soit constamment entretenue et mise à jour. Les développeurs qui maintiennent son développement ont appliqué des changements qui se sont avérés utiles et qui, au fil du temps, sont devenus la norme.

Désormais, comme de nombreux utilisateurs peuvent déjà le constater, Waze change à nouveau son interface. Ce changement semble pour l’instant axé sur les alertes et la manière dont elles sont signalées à ce service. Les utilisateurs peuvent ensuite signaler diverses conditions routières différentes.

Cela inclut les conditions de circulation, les accidents, les radars, les intempéries, les routes bloquées, les fermetures de routes et bien plus encore. Il existe également des options pour signaler les prix de l’essence ou demander l’aide d’autres voyageurs disposés à vous aider.

Le changement modifie non seulement l’apparence visuelle de l’interface, mais améliore également la création de rapports. Là où les utilisateurs devaient auparavant passer par deux ou trois menus pour accéder à l’option, Waze mettra désormais rapidement à jour l’interface avec des options plus spécifiques pour chaque catégorie et enverra automatiquement le rapport après quelques secondes.

Même s’il est renouvelé et plus simple, il est vrai que certaines options semblent avoir été supprimées. Bien que celles-ci puissent être remplacées par d’autres options, les options supprimées rendent certainement un peu plus difficile de savoir à quoi s’attendre sur la route, ce qui est tout l’intérêt de Waze.

Cette mise à jour est largement déployée sur Android et iOS, mais les changements n’apparaissent pas encore dans Android Auto ou CarPlay pour tous les utilisateurs. On s’attend à ce que dans les semaines à venir ce soit une nouvelle fonctionnalité accessible à tous, qui pourra alors utiliser Waze de manière plus simple.