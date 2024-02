Qu’est-ce que SteamOS et comment pouvez-vous l’installer sur votre PC

Transformez votre PC en une console avec l’aide de SteamOS

Deux manettes de jeux vidéo près d’un PC.

Aimeriez-vous que votre ordinateur se transforme en une console ? C’est ce que nous propose SteamOS, le système d’exploitation de Valve basé sur Linux qui nous permet d’installer sur notre ordinateur les meilleurs jeux peu exigeants pour Steam ou tout autre titre que nous trouverons sur ce système. De cette manière, de nombreuses possibilités s’offrent aux joueurs.

Beaucoup ont découvert en réinstallant SteamOS sur la SteamDeck, la console portable de la société, qu’ils aimeraient pouvoir profiter de leurs jeux préférés depuis n’importe quel ordinateur. Et si vous suivez les étapes que nous vous expliquerons, vous pourrez également le faire.

Qu’est-ce que SteamOS ?

Comme nous l’avons mentionné, SteamOS est un système d’exploitation conçu spécialement pour vous permettre de jouer à tous les jeux du catalogue de Steam sur votre PC. Il s’agit d’une distribution légère de Linux axée sur le monde des jeux vidéo, de sorte que nous puissions facilement transformer notre PC en une console ou un centre de divertissement.

Un des aspects les plus remarquables de ce système d’exploitation est qu’il dispose d’une interface simple et conviviale, qui nous permettra d’accéder facilement à la bibliothèque Steam, afin de pouvoir profiter des jeux que nous aimons sur notre ordinateur.

La principale raison pour laquelle de nombreux utilisateurs décident d’installer ce système d’exploitation est que jusqu’à présent, le catalogue de jeux disponibles pour les systèmes d’exploitation basés sur GNU/Linux était assez limité, alors qu’aujourd’hui nous pouvons trouver le vaste catalogue de jeux que nous pouvons profiter sur Steam, ouvrant ainsi de nombreuses possibilités.

En quoi SteamOS se différencie-t-il des autres systèmes d’exploitation ?

Malgré le fait que, comme nous l’avons mentionné, SteamOS est un système d’exploitation basé sur GNU/Linux, il est assez différent des autres distributions. En effet, lorsque vous allumez votre ordinateur, vous êtes directement confronté à votre bibliothèque de jeux vidéo, comme si vous aviez allumé une SteamDeck, similaire à lorsque vous allumez la PlayStation ou la Xbox. Vous n’aurez pas besoin d’entrer dans une application pour jouer : les titres que vous avez dans votre bibliothèque apparaîtront directement.

Cela signifie-t-il que la seule chose que nous pouvons faire avec ce système d’exploitation est de jouer ? Non. SteamOS a également la possibilité d’utiliser un mode bureau, qui nous permettra d’accéder à une version plus traditionnelle de Linux où nous pourrons installer n’importe quel autre programme. Mais il est important de noter que cette fonctionnalité est destinée principalement aux utilisateurs avancés.

Ce que vous trouverez sans avoir besoin d’entrer dans ce mode bureau est un navigateur qui vous permettra de naviguer sur Internet rapidement sans avoir besoin de vous éloigner trop de vos jeux préférés. Mais même si vous pouvez faire d’autres choses, la fonction principale de ce système d’exploitation est les jeux vidéo.

Quels sont les prérequis pour installer SteamOS ?

Tous les ordinateurs ne permettent pas d’installer SteamOS. Les exigences minimales que votre équipement doit avoir pour pouvoir utiliser ce système d’exploitation sont les suivantes :

Processeur : Intel ou AMD 64 bits

Intel ou AMD 64 bits Mémoire : 4 Go de RAM ou plus

4 Go de RAM ou plus Disque dur : 200 Go d’espace libre ou plus

200 Go d’espace libre ou plus Graphiques : NVIDIA, AMD (RADEON 8500 ou supérieur) ou carte graphique Intel

NVIDIA, AMD (RADEON 8500 ou supérieur) ou carte graphique Intel Supplémentaire : Port USB pour l’installation ; Firmware UEFI (recommandé)

Il est important de noter que pour que les jeux Steam puissent fonctionner correctement, il est important que notre ordinateur ait des capacités suffisantes. Ainsi, si vous avez un PC avec des performances trop basiques, même si vous pouvez l’installer, vous ne pourrez pas jouer.

L’idéal est que les caractéristiques de l’appareil sur lequel vous prévoyez d’installer SteamOS soient celles que l’on trouve habituellement dans un ordinateur de joueur. Gardez à l’esprit que si vous avez décidé d’installer ce système d’exploitation, c’est parce que vous allez l’utiliser principalement pour jouer, donc ses performances doivent être en adéquation.

Comment installer SteamOS

Pour installer SteamOS, la première chose à faire est de vous rendre sur le site officiel de Steam et de télécharger le fichier d’installation du système d’exploitation. Vous pouvez le faire en cliquant sur ce lien :

Télécharger SteamOS

Ensuite, vous devrez créer une clé USB d’installation. Pour cela, vous aurez besoin d’une clé USB vide formatée en FAT32 sur laquelle vous copierez le contenu décompressé du fichier que vous avez téléchargé.

L’étape suivante sera de démarrer votre ordinateur à partir de cette clé USB d’installation. Pour cela, vous devrez modifier l’ordre de démarrage dans le BIOS de votre ordinateur. Sur de nombreux ordinateurs, cela se fait en appuyant sur la touche F2, bien que la touche spécifique puisse varier en fonction de l’ordinateur sur lequel vous le faites.

Maintenant que vous avez démarré l’ordinateur à partir de la clé USB, vous verrez apparaître l’assistant d’installation de SteamOS. Il vous suffira de suivre les instructions qui s’affichent à l’écran jusqu’à la fin du processus d’installation.

Est-ce que ça vaut le coup d’installer SteamOS ?

Savoir si cela vaut vraiment la peine ou non d’utiliser SteamOS dépend beaucoup de l’utilisation que vous allez faire de votre ordinateur. D’une part, il est vrai qu’il offre un plus grand nombre de jeux que ce que l’on trouve habituellement dans les distributions GNU/Linux. Et l’expérience de jeu est plus simple et fluide que ce à quoi nous sommes habitués lorsqu’on joue depuis l’ordinateur. De plus, c’est un système open source totalement gratuit, donc nous pouvons le tester sans rien investir.

Cependant, si les jeux vidéo ne sont pas l’utilisation principale que vous ferez de votre équipement, il est probable que vous préférerez avoir un ordinateur avec Windows et investir dans une console si vous voulez jouer pendant votre temps libre.

Vous devez également garder à l’esprit que le catalogue de jeux disponibles pour SteamOS est actuellement un peu limité. C’est une bonne option pour les amateurs de jeux vidéo, mais il est important de s’assurer que c’est vraiment ce dont nous avons besoin.