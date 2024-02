Microsoft confirme ce qui était attendu ! Windows 12 n’arrivera pas cette année

On parle depuis un certain temps de la possibilité que Microsoft présente Windows 12. Il s’agirait d’une mise à jour importante qui changerait beaucoup dans ce système. Après tout, et comme Microsoft l’a confirmé, Windows 12 n’arrivera pas cette année, une mise à jour de Windows 11 sera publiée.

Même si cela n’a pas beaucoup de sens pour beaucoup, des rumeurs indiquent depuis des mois que Microsoft prépare Windows 12. Il n’existe pas encore de version utilisable, mais de nombreuses informations tiennent pour acquis que cette nouvelle version du système Microsoft se produira réellement.

Cette version était en concurrence avec une mise à jour annuelle de Windows 11, les deux étant attendues plus tard cette année. Il faut avouer que l’un annulerait l’autre, apportant de nombreuses nouvelles fonctionnalités à Windows, ce qui devrait se produire au cours du second semestre 2024.

Microsoft vient de confirmer que Windows 12 n’arrivera pas sur son système cette année, voire pas du tout. Avec une simple mise à jour, le géant du logiciel a confirmé que la mise à jour Windows 11 24H2 arriverait bientôt, mais uniquement à des fins de test.

Cette version devrait bientôt apparaître pour tout le monde sur les chaînes Dev/Canary. Ceux-ci remarqueront Windows 11 version 24H2 dans Paramètres, Winver et ailleurs. Cela confirme que la grosse mise à jour de cette année s’appelle Windows 11 24H2, et non Windows 12.

Même si la prochaine version de Windows ne s’appelle pas Windows 12 mais plutôt Windows 11 2024 Update, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de mises à jour ou de changements importants. Microsoft a un gros lot de nouveautés et d’améliorations à préparer et qui devraient être dévoilées dans cette version.

Veuillez noter que cette nouvelle ne signifie pas que Windows 12 n’a pas été annulé, et cela pourrait encore arriver en 2025 ou plus tard. Microsoft travaillerait également sur une variante de son système d’exploitation similaire à ChromeOS pour concurrencer les Chromebooks sur le marché de l’éducation.