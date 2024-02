Quels sont les smartphones les plus vendus de 2023 ? Ceci est une liste qui pourrait vous surprendre

Le marché des smartphones regorge de nombreuses propositions, mais la plupart des utilisateurs n’ont qu’une seule norme en tête. On parle d’équipements haut de gamme que tout le monde souhaite posséder, qu’il s’agisse d’un Android ou d’un iPhone. Preuve en est, la liste des smartphones les plus vendus de 2023 est désormais disponible et réserve quelques surprises, voire déceptions.

Apple domine les smartphones les plus vendus en 2023

Les données présentées ici proviennent de Canalys et visent à montrer quels smartphones ont été les plus vendus en 2023. Elles ont été collectées tout au long de l’année et montrent désormais clairement comment les utilisateurs préfèrent les meilleurs smartphones.

Cette preuve est clairement évidente dans le top 10 de cette liste. Nous avons ici une situation que nous avons vue se produire dans le passé, avec 7 des 10 meilleurs smartphones appartenant à Apple, avec l’iPhone, et 3 appartenant à son concurrent Samsung. C’est également la première fois qu’un iPhone Pro arrive en tête de ce classement.

En tête de liste se trouvent les iPhone 14 Pro Max et 15 Pro Max, vendus respectivement à 34 millions et 33 millions d’unités. En haut de cette liste, dans les cinq premières places, se trouvent l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13.

Les 10 principaux modèles de smartphones expédiés dans le monde en 2023 comprenaient 7 modèles Apple et 3 modèles Samsung. C’était la première année où un modèle d’iPhone Pro arrivait en tête du classement annuel des modèles de smartphones les plus vendus, reflétant l’évolution haut de gamme du marché. pic.twitter.com/EWtUL7KHpX – Canalys (@Canalys) 6 février 2024

Samsung devrait avoir plus d’équipements dans ce top

Ce n’est qu’à la sixième place que nous avons la présence du premier smartphone Android, avec le Galaxy A14 4G de Samsung qui devrait vendre 21 millions d’unités en 2023. Il est intéressant de noter qu’il s’agit du même nombre d’unités que l’iPhone 15 Pro proposé par Apple. vendu au cours de la dernière année.

Le prochain smartphone de cette liste est quelque chose d’intéressant. Nous parlons du Galaxy A54 5G, qui a atteint la huitième position, avec 20 millions d’unités vendues. Celui-ci coûte plus de deux fois le prix du Galaxy A14, qui rejoint le A54 sur cette liste des 10 meilleurs smartphones en 2023.

C’est aussi le retour d’un smartphone Samsung plus cher sur cette liste. Le manque le plus notable concerne le meilleur Galaxy de la société coréenne. Ceux-ci étaient présents au début de l’année, mais ont fini par perdre des positions et rester à l’écart du top et, en particulier, du top 10.