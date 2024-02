Android 15 aura un mode plus simple à utiliser dédié aux utilisateurs plus âgés et moins expérimentés

Étant le système le plus présent sur les smartphones, Android doit offrir une manière simple de l’utiliser pour tout le monde. Votre interface doit être simplifiée et facile à utiliser pour tout le monde. Même s’il n’y a aucune plainte connue, Google a quelque chose de nouveau à préparer dans Android 15, avec une manière d’utiliser plus simple dédiée aux utilisateurs plus âgés et moins expérimentés.

Bien qu’une mise à jour pour la version actuelle soit toujours en cours de développement, on sait que Google prépare déjà Android 15. Il s’agit d’une version qui est encore loin d’être une réalité, mais qui possède déjà certaines fonctionnalités présentes, même si elles sont désactivées ou cachées à tout le monde.

Par conséquent, chaque fois qu’une nouvelle version apparaît, il est normal qu’il y ait des signes de fonctionnalités futures ou d’améliorations en préparation. Avec la version désormais publiée par Google, c’est exactement ce qui s’est passé. La première version bêta QPR3 d’Android 14 semble avoir un mode simplifié caché.

<string name="easy_preset_category">Quick access</string> <string name="easy_preset_description">Easy pre-set optimizes for improved readability and ease of navigation</string> <string name="easy_preset_footer_message">Easy pre-set improves readability by enlarging icons and text, adding contrast and bold, and adding navigation buttons to the bottom of the screen.</string> <string name="easy_preset_switch_title">Enable easy pre-set</string> <string name="easy_preset_title">Easy pre-set</string>

On ne sait pas encore à quoi il servira, mais les cordes présentes suggèrent quelle sera sa fonction principale. Son nom est « easy pre-set » et il semble dédié à l’amélioration et à l’optimisation de la lisibilité de l’interface utilisateur, pour « une meilleure lisibilité et facilité de navigation ».

Ce mode, d’après ce qui a été révélé, semble être un moyen de rendre Android plus facile à utiliser pour les personnes plus âgées ou moins expertes en technologie. Il y a aussi la possibilité qu’il soit utilisé par des personnes pouvant avoir des problèmes de vision, qui disposent ainsi d’une interface adaptée à leur réalité.

Ce mode simplifie la configuration d’un ensemble de paramètres sur Android 15. Il sera facile de prédéfinir et de modifier des paramètres spécifiques pour ce type d’utilisateurs. Nous parlons des icônes et de la taille du texte, du mode de navigation et bien plus encore.

Nous sommes encore loin de voir ce mode fonctionner, même s’il est déjà possible d’accéder à son interface. Ce sera une manière simple de rendre le système de Google encore plus simple et adapté aux utilisateurs, ce qui le rendra encore plus polyvalent et adapté à tous.