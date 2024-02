OnePlus a expliqué pourquoi il refuse de suivre la politique de mise à jour de Samsung et de Google

Le sujet des mises à jour dans l’univers Android n’est pas nouveau et a conduit à de nombreux changements imposés par les marques. C’est l’un des facteurs que beaucoup utilisent lors de l’achat de smartphones, pour des raisons évidentes. Le top manager de OnePlus a expliqué pourquoi la marque ne suit pas la politique de Samsung et de Google.

OnePlus a expliqué pourquoi il refuse de suivre la nouvelle norme

Dans une récente interview, Kinder Liu, COO et président de OnePlus, a abordé le sujet de la politique de mise à jour de l’entreprise. Cela explique pourquoi OnePlus choisit de ne pas correspondre au cycle de mise à jour étendu de Samsung et de Google, qui apportent désormais 7 ans à l’équipement.

Bien que la série OnePlus 12 ait reçu beaucoup d’attention et des préventes impressionnantes, les utilisateurs remettent en question l’approche de la marque. Celui-ci offre un support logiciel pendant 4 ans par rapport à des concurrents plus directs qui se sont adaptés.

Liu a souligné que l’expérience utilisateur va au-delà des politiques de mise à jour logicielle, même si vous avez choisi le meilleur smartphone Samsung ou Google. Essentiellement, il indique qu’il ne sert à rien d’avoir un logiciel à jour si votre matériel devient obsolète avec le temps.

Le matériel Samsung et Google ne suit pas les mises à jour

De plus, Liu a exprimé ses inquiétudes concernant la santé de la batterie. Cela suggère que même si les concurrents promettent 7 ans de mises à jour logicielles, la dégradation de la batterie peut affecter les performances de l’appareil. C’est certainement une chose à laquelle de nombreux consommateurs peuvent s’identifier.

Comme mentionné, OnePlus essaie de garantir la longévité de son matériel en testant rigoureusement ses appareils avec le TÜV SUD pour simuler des années d’utilisation, garantissant des performances « rapides et fluides » pendant 4 ans. Au lieu de cela, la décision de ne pas étendre les politiques de mise à jour reflète l’engagement de OnePlus à offrir une expérience utilisateur transparente tout au long du cycle de vie de l’appareil, plutôt que de donner la priorité à des politiques attrayantes.

Alors que Samsung et Google introduisent des cycles de mise à jour plus longs, OnePlus reste ferme, suscitant une réflexion sur la dynamique évolutive de la longévité des smartphones et les attentes des utilisateurs dans le paysage technologique, d’autant plus que l’anticipation grandit pour le lancement de la série OnePlus 12.